El Intendente disfrutó y bailó junto a los adultos mayores

EN EL TEJO EL GALPÓN

El intendente del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, junto a sus funcionarios estuvieron disfrutando de una tarde de risas, mates, tortas y baile en el tejo El Galpón. Allí se desarrolló una nueva peña del programa Abuelos Conectados, que cuenta con casi 400 beneficiarios. Cabe destacar que hay una trabajadora social en la dirección de Adultos Mayores, que es de quien depende este proyecto, y es la que realiza las entrevistas de incorporación al proyecto para los posibles beneficiarios.

Al respecto, Petrecca manifestó: “Es un placer y una alegría poder compartir estos momentos con nuestros abuelos. Esta peña de abuelos conectados se realiza seguido y cuando venimos a estos lugares y los vemos disfrutar, uno se va con el alma llena. La energía, la buena onda, las ganas de vivir y todo lo que los rodea, nos hace sentir muy bien. Nos vamos muy llenos de energía, por el optimismo y las ganas que le ponen. Necesitamos abuelos felices y esperanzados de que podemos estar siempre mejor. Es un clima espectacular el que se vive cuando se está junto a ellos".

Además, explicó que "desde el Estado los estamos acompañando con diversas actividades y también me llevo una lista de pedidos y felicitaciones, porque ellos viven en los barrios y hay alguna obra que los favorece. Me agradecían por las mejoras que estamos haciendo y la transformación en la ciudad. Me voy muy contento y lleno de alegría y esperanza por tanta buena onda que vivimos en esta tarde".

Por su parte, la responsable de la Dirección de Adultos Mayores, Karina Barucca indicó: “Estamos muy contentos con la visita del intendente Petrecca y desde que él se puso al tanto de esta peña de abuelos conectados, siempre dijo que quería venir y hoy se hizo un lugarcito. El encuentro fue después de dos meses de receso, ya que no lo veníamos haciendo porque son los meses de más frío. Hoy lo hicimos en el tejo El Galpón y agradezco a Figgini y a Néstor Di Pierro por prestarnos las instalaciones. Como siempre los abuelos se vienen con el mate, comparten una merienda, bailan y comparten juegos de mesa".

"Contenta porque el proyecto Abuelos Conectados crece día a día y es un espacio donde les brindamos una oreja. Es un espacio de escucha, donde ellos manifiestan sus necesidades, sus tristezas, sus alegrías y nosotros trabajamos en base a eso. Cada uno tiene su particularidad y tenemos una trabajadora social afectada al área, que es la que hace las incorporaciones al proyecto, realiza las visitas y hace los informes sociales. Una vez que el informe ingresa a la Secretaría de Desarrollo Social, siempre le damos respuesta a cada abuelo según la problemática que tienen. Es un trabajo que realizamos en forma conjunta con todas las áreas municipales. Los abuelos tienen muchas actividades y les gusta bailar. Este año contamos con Patricia Ramírez que hace actividades recreativas en cada encuentro, además de tener mesas de juegos y manualidades", finalizó Barucca.

Estela, una de las primeras beneficiarias de este proyecto, expresó que "me parece muy bueno lo de abuelos conectados, más no podemos pedir. Las chicas me llaman siempre porque yo estoy sola. Me siento bien y cuidada. Me parece muy bien que el Intendente Petrecca venga a visitarnos, me saqué fotos y lo invité a bailar. Nosotros nos divertimos muy bien y a Karina la quiero mucho porque es muy buena. Fui una de las primeras en anotarme en este proyecto y voy a seguir hasta que pueda".