Petrecca: “Agradezco a la sociedad de Junín que nos volvió a dar su confianza”

ELECCIONES 2017

A las 21:30, cuando el intendente, Pablo Petrecca, estacionó su auto en la puerta del local de Rivadavia 180 y se bajó, estalló el festejo de Cambiemos por el triunfo en las elecciones primarias.

Atrás del jefe comunal llegó el primer candidato a concejal por esa fuerza, Juan Carlos Tolosa Rossini, y quien encabeza la lista de senadores provinciales por la Cuarta Sección Electoral, Juan Fiorini. En la vereda del local partidario, los funcionarios y militantes se abalanzaron sobre los tres y los saludaron efusivamente. De fondo, la música de Estelares le daba el marco Pro a la celebración y los gritos y aplausos de los presentes se sucedieron durante largos minutos.

Ya en el interior del local, Petrecca encabezó la conferencia de prensa. Agradeció a los votantes, destacó que la participación fue de un 76 por ciento y valoró el trabajo de fiscales y voluntarios.

“Agradezco a la sociedad de Junín que nos ha vuelto a dar su confianza –dijo el intendente–, estamos contentos, sabiendo que estamos en el camino correcto, ese que hemos iniciado en diciembre de 2015, de mucho trabajo, que no ha parado, que fue constante, y sobre el que vamos a seguir avanzando, porque entendemos que este cambio aún no les llegó a todos, así que seguimos trabajando para transformar y mejorar la realidad de los vecinos de Junín”.

Luego, en diálogo con Democracia, sostuvo que tenía confianza en el triunfo de Cambiemos porque “era muy positivo lo que uno veía en el contacto con la gente y en los timbreos”. Aún cuando la lista era encabezada por alguien con un bajo nivel de conocimiento al comienzo de la campaña: “Lo importante es el concepto de equipo, ya no podemos hablar más de una persona como un salvador sino que es un equipo que día a día aporta un granito de arena para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos. Así que el equipo conformado por nación, provincia y municipio ha hecho que Juan Carlos (Tolosa Rossini) se haya coronado ganador”.

Finalmente, pensando en las generales, el jefe comunal consideró que “está claro” cuáles son “los dos países” que se posicionan: “El que está planteando Mauricio Macri, inserto en el mundo, con una economía en crecimiento, con un Indec que dice la verdad, con diálogo y sin confrontación, y el otro, que nos llevaría a lo que es Venezuela o Santa Cruz. Serán los argentinos los que decidan si reafirman este cambio o vuelven al pasado”.

Una larga jornada

Hasta las 20:30 no hubo clima de fiesta en el búnker de Cambiemos. Sí se podía advertir tranquilidad entre los dos o tres funcionarios que habían llegado, el equipo de prensa del municipio ya instalado en el lugar y un puñado de militantes.

Ya desde temprano, los allí presentes estaban seguros de que los números eran buenos. Tal vez por eso no había euforia ni ansiedad. Era cuestión de dejar pasar el tiempo para ratificar lo que todos daban por descontado.

En el único televisor dispuesto en el lugar se veía un canal de noticias de Buenos Aires. El secretario de Seguridad, Fabián Claudio, y el asesor Luis Chami conversaban serenamente en la vereda.

Recién a las 20:30 sacaron un bafle a la puerta y la música invadió el local y la cuadra. Empezaba a aparecer el clima de fiesta más propio del Pro. La playlist abundaba en temas pop/rock nacional.

De a poco fueron llegando funcionarios: Néstor Traverso, Walter Petrecca, Luis Bortolatto, Agustina de Miguel, Ariel Díaz, Marisa Ferrari, Marcelo Balestrasse, JAvier Prandi y el resto.

La pantalla del televisor, que ya no proyectaba el noticiero, dio los primeros números oficiales: con el 39% de las mesas escrutadas Cambiemos tenía el 41,25%, Unidad Ciudadana el 20,85% y 1País el 14,94%.

La celebración creció, entonces, en intensidad. Las risas y felicitaciones se multiplicaron. Y el ápice fue la llegada de los candidatos y el intendente: abrazos, besos, saludos y más felicitaciones.

Cuando lograron acomodarse, empezó la atención a la prensa.

“El vecino acompaña esta gestión”

El más eufórico de los protagonistas de la noche era Tolosa Rossini. Muy sonriente y mostrando su puño apretado, sostuvo que este resultado electoral “es el primer paso de la proyección para octubre”. Y agregó: “Tenemos un agradecimiento muy grande hacia el vecino, que confió en el cambio y lo expresó en las urnas, que vio el laburo que este gran equipo de gestión de Pablo Petrecca hace todos los días. Hay un gran equipo del Presidente, la Gobernadora, el Intendente, hacemos un laburo en serio para el vecino y lo vamos a seguir haciendo. Por eso, para los que todavía no se sumaron, les pedimos que nos acompañen en octubre para que el cambio les llegue a todos los vecinos de Junín”.

Más tarde, en diálogo con Democracia, ratificó que “el vecino acompaña esta gestión” de Petrecca, a la que calificó de “histórica”. Y aseveró que “se demostró” que “el trabajo de todos los días trae sus frutos, y ese es el acompañamiento del vecino con su voto”.

“Valió la pena el esfuerzo”

Después de agradecer a los voluntarios “que sin cobrar un peso pusieron todo para defender la democracia”, Fiorini remarcó que van “por el buen camino y la mayoría de la gente está viendo el esfuerzo que se está haciendo, todo el trabajo que se está realizando y las horas que se están poniendo para cambiar la realidad de Junín, y seguiremos trabajando para que el cambio les llegue a todos”.

El primer candidato a senador provincial por la Cuarta Sección Electoral le dijo a Democracia que “el optimismo” que les transmitieron los ciudadanos durante la campaña “se vio reflejado en los resultados en la ciudad y el partido”.

“Trabajamos para la gente y para hacer obras –agregó Fiorini–, estamos cumpliendo lo que prometimos, tenemos gente honesta y creíamos que la gente iba a acompañarnos en esta elección. No pensábamos en números y también sabemos que es una PASO y todavía falta octubre, pero hay un mensaje de la gente acompañando lo que hacemos”.

Finalmente, el actual secretario de Gestión y Modernización del municipio reconoció que le fue “difícil ser candidato sin dejar la gestión”, pero subrayó que “valió la pena el esfuerzo y se vio en los resultados”.

“Los vecinos acompañan este cambio”

Terminada la conferencia de prensa, la diputada provincial Laura Ricchini señaló a Democracia su agradecimiento “con todos los vecinos porque han demostrado hoy que acompañan este cambio y la gestión de Pablo Petrecca, con todo lo que se está haciendo a nivel local, que en dos años fue muchísimo”.

Para la legisladora del Pro, “las elecciones son las mejores encuestas que uno puede tener porque ahí se conoce la opinión de los vecinos, y si bien todavía falta para las elecciones de octubre y hay que ser cautos, sí estamos muy contentos y agradecidos porque el vecino nos está diciendo que vamos por el camino correcto”.

Ricchini, que es la jefa de campaña de Cambiemos en la Cuarta Sección Electoral, analizó también cómo se planteará la estrategia de cara a octubre: “Nos vamos a seguir mostrando como hasta ahora, nosotros no modificamos nuestro accionar por las elecciones; si bien podemos estar un poco más visibles en las calles, no cambiamos la forma de ser y de trabajar, así que seguiremos cerca del vecino, acompañándolos, porque creemos que este resultado nos está diciendo que ese es el camino”.