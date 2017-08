“Hay un voto oficialista de un electorado que todavía sufraga por miedo al pasado”

1PAÍS

Lo afirmó en una entrevista exclusiva con Democracia, realizada anoche en el local de campaña del meonismo, el primer candidato a concejal del espacio, Patricio Fay. “Tenemos las mejores expectativas para octubre”, expresó el ex presidente del Concejo Deliberante.

Pese al hermetismo que reinaba en el local de campaña del frente 1 País y la decisión de no brindar una conferencia de prensa, Democracia accedió en exclusiva a una entrevista con el primer candidato a concejal del espacio, Patricio Fay.

El escaso margen de concurrencia en el búnker de 1 País redondeaba un panorama de desánimo, con expresiones que rayaban más la decepción que el optimismo posible de la espera en las primeras horas.

El ex intendente Mario Meoni, la diputada provincial Valeria Arata, el candidato a concejal Patricio Fay mantenían un perfil bajo ante los resultados que poco a poco comenzaban a llegar, pero el malestar era evidente. Tanto que pasadas las ocho y treinta ya había una confirmación, la única: no habría conferencia de prensa como se había estipulado y el frente local -que a nivel nacional lideran Sergio Massa y Margarita Stolbizer- finalmente emitiría un comunicado.

Si bien aún restaban varias horas para finalizar los escrutinios, el silencio era elocuente y solo quedaba aceptar el resultado que a viva voz arrojaba un frustrante –aunque previsible según las encuestas- tercer puesto.

A pesar de la negativa de hablar con la prensa, Democracia pudo dialogar en exclusiva con Patricio Fay, precandidato a concejal, quien dio su visión sobre los datos que comenzaban a conocerse y cómo los posiciona de cara a octubre.

“Quedamos con un piso importante para crecer”

“Hay evidentemente un voto hacia el oficialismo y creo que queda representado por ese electorado que todavía sufraga por miedo al pasado”, expresó y a su vez agregó que “también hay un voto importante a Cristina que la pone en un lugar en el cual no va a poder crecer de cara a octubre, pero que tiene ese piso y ese techo simultáneo que le da un lugar destacado. Nosotros quedamos con un piso importante para crecer de acá a octubre”.

Aseguró que aguardan con expectativa trabajar en base al fuerte mensaje que dio la ciudadanía, que no quiere el pasado y ese otro sector que pretende que ese pasado vuelva.

“De una vez por todas tenemos que empezar a discutir los problemas que tiene el país que son muchos, que son graves. Hay millones de argentinos que la están pasando mal y nosotros en 1 País representamos ese espacio político que quiere empezar a discutir esos temas para los que tiene soluciones y además un equipo para aportar e ir trabajando en pos de las soluciones”, destacó.

Según el ex presidente del Concejo Deliberante de nuestra ciudad, su equipo espera confiado durante los días que faltan en el camino a octubre que “es en realidad cuando realmente se va definir la voluntad popular y esperamos poder capitalizar toda esa voluntad de la ciudadanía que realmente quiere vivir un poquito mejor”.

“Discutir las problemáticas locales”

Claramente los resultados golpean fuerte y Fay define la elección como nacionalizada pero confía en que la ciudad pueda discutir las problemáticas locales.

“Es una elección claramente nacionalizada, nosotros creemos que los juninenses tenemos que empezar a discutir la realidad de nuestra ciudad. Nosotros veíamos cómo los propios vecinos expresaban que la ciudad estaba detenida. Por eso esperamos que más allá de lo que exprese el vecino de Junín a nivel nacional, podamos de acá a octubre y en las propias elecciones discutir los temas locales. Creo que Junín lo merece porque el juninense se destacó siempre por su personalidad, que supo desengancharse de las elecciones nacionales y tener un voto local y esperemos que en octubre así ocurra”.

Fay aseguró que desde el espacio continuarán hablando con los vecinos, contando sus proyectos y propuestas, confiado en que “sin duda tenemos el mejor equipo, las mejores personas integrando la lista y lo podemos revertir este resultado sin ninguna duda. Tenemos las mejores expectativas para octubre”, concluyó.