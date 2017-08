Daniel Giúdiche: “Invitamos al espacio de Oscar Farías para trabajar en conjunto”

ELECCIONES 2017

En Junín, la lista 2 del Frente Justicialista Cumplir, encabezada por el candidato a concejal Daniel Giúdiche, y apoyada por el legislador nacional Oscar Romero, obtuvo una ajustada victoria sobre la lista 4 liderada por Oscar Farías. Por el randazzismo, estos dos sectores compitieron en las elecciones primarias celebradas en el día de ayer y se sacaron 3.56% de diferencia.

En el local partidario situado en Benito de Miguel 234, Giúdiche dialogó con Democracia y no pudo evitar mostrar su satisfacción por la victoria: “Estoy muy feliz y quiero agradecerle a la gente, a cada uno de los que nos acompañó con su voto y a los que no lo hicieron ya que es parte de la democracia. Uno es sumamente respetuoso de la voluntad de la gente y si alguien considera de que tiene que acompañar a otro espacio político debe hacerlo por convicciones”.

“Fue una jornada tranquila, se esperaban menos votantes y sin embargo hubo un número del padrón muy importante que ha participado de las PASO”, explicó, mientras que agregó: “Fue un día soleado que permitió que muchas familias se acerquen a las escuelas ya que viven en algunos barrios que cuando llueve se complica para salir por lo que el tiempo ayer acompañó y tiene que ver mucho en el 76% de votantes”.

“La jornada fue intensa pero estuve acompañado de un equipo enorme de técnicos y políticos. Estábamos preparados porque veníamos caminando la ciudad muy fuertemente más allá de que se hizo un poco tarde ya que Florencio Randazzo tardó un poco en definir. Fue un trabajo arduo que dio resultados”, remarcó.

En relación a las denuncias realizadas desde el sector randazzista, Giúdiche dijo que “en algunos lugares no teníamos nuestra boleta correspondiente pero se pudo solucionar las complicaciones. Teníamos gente con experiencia y pudimos solucionar algunas cuestiones.”

De cara a octubre

En octubre serán las elecciones generales legislativas por lo que “vamos a redoblar el esfuerzo: hemos invitado al otro espacio para que trabajemos en conjunto. Esperemos que eso sea efectivo y que trabajen codo a codo con nosotros ya que si Farías hubiese sido quien alzaba el triunfo, como lo dije antes de las PASO, yo iba a estar acompañando porque es lo que corresponde”, remarcó Giúdiche, mientras que sostuvo: “Esperamos que el resto del equipo que acompañó a la lista de Oscar, se sume también a trabajar mirando hacia octubre”.

“Quiero pedirle a la gente que confíe en nosotros ya que somos 100% plurales y, como buen hombre que vivió en esta democracia quiero conformar el Concejo Deliberante para discutir sin confrontación desde el respeto, la construcción, acompañamiento con buenas propuestas”, finalizó.