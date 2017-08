Fabio Pannone: “El diseño es una máxima expresión artística”

DESTACADO DISEÑADOR DE NUESTRO MEDIO

Fabio Pannone es un apasionado del diseño. No solo se dedica a la creación y confección de ropa, sino que tienen interés en estudiar mucho sobre la materia y mostrárselo a un público cada vez más ávido de su propuesta.

Su muestra “Evolución, la historia en la moda” es un clásico que se repite año a año. Allí, los vestidos de época se entremezclan con peinados, fotografías y un entorno que le da el marco a la exhibición. De esta manera, una prenda es mucho más allá que eso. “Yo puedo contar la historia a través de la moda”, afirma contundente, ya que cada tendencia o tipo de ropa tiene un contexto que explica su aparición y su uso.

Y Pannone es capaz de relatarlo en cada uno de los desfiles que organiza.

“En muchos aspectos del diseño, fui y soy autodidacta”.

Antes del diseño

Pannone se crió en el barrio Nueve de Julio. Fue a la Escuela N°24 y al Colegio Padre Respuela y siempre tuvo intereses artísticos.

Estudió dibujo con el recordado maestro Baién, asistió a la Escuela de Arte, concurrió al conservatorio, y siempre fue inquieto en términos artísticos.

Sin embargo, inicialmente optó por otros rumbos como modo de ganarse la vida. Trabajó en un banco, en una tarjeta de crédito y en la mutual Amcipa.

Pero el diseño siempre estuvo latente y sabía que el diseñador le iba a ganar al empleado. “Sabía que en algún momento iba a hacer algo que me permitiera expresarme de alguna manera”, señala.

Diseñador

“En muchos aspectos, fui y soy autodidacta”, afirma Pannone.

Atraído por el diseño, se lanzó a la aventura: “Un día, extendí una tela en el piso y me largué a cortar e hice un saco para mí. Tan mal no quedó, tuvo una inspiración de los años cincuenta”.

Para ese entonces, ya había empezado con su muestra “Evolución, la historia en la moda”.

Así fue como su vida dio un giro: con lo que traía de su impronta más la formación que adquirió después, el diseño pasó a ser su profesión.

“Me gusta el diseño de prendas para lo que sería una tarde arreglada, cóctel y noche; esas son las tres líneas sobre las que trabajo”, resume.

“Diseño prendas para una tarde arreglada, cóctel y noche”.

“Evolución”

Una de las marcas que identifican a Pannone es su muestra “Evolución, la historia en la moda”, en donde exhibe prendas de época.

Fabio recuerda que “los grandes diseñadores de la industria de la indumentaria, como pueden ser Dior, Givenchy o Chanel, tienen un departamento donde se guardan las piezas que trascendieron y que se van reservando para ser expuestas en determinadas ocasiones”. De ahí surgió la idea de su muestra.

La primera edición la hizo en el Teatro La Ranchería. “El desfile tuvo un concepto y tomé como tema el hacer un revisionismo histórico a través de la ropa –explica Pannone–, ilustrado con audiovisuales y fotografías de la época de cada prenda, de manera de explicar cómo se usaba esa ropa, cuáles eran los medios de vida en ese momento, cuál era la razón política y social de entonces, es decir, dándole un contexto al vestido. Siempre que muestro algo, lo hago en base a un entorno”.

En el primer desfile se llenó el teatro y, sucesivamente, todos los años se llenan los lugares en donde lo organiza. Y siempre con una temática diferente: en marzo de este año abordó los grandes diseñadores del siglo XX.

Casi todas las ediciones fueron en La Ranchería, a excepción de 2014, cuando lo hizo en el frente de la Sociedad Italiana. Es que siempre estas muestras se hacen para colaborar con alguna institución y en aquella oportunidad todo lo recaudado en el desfile iba destinado a la puesta en valor del Teatro Italiano.

“Más allá de Evolución –agrega– en agosto organizo un té-desfile, que siempre son contemporáneos, es decir, que se exhiben trabajos actuales, no son desfiles de época. Estos eventos sirven para que cada uno de los que nos dedicamos a esto podamos mostrar lo que hacemos”.

“Creo que la mujer, hoy por hoy, perdió la gracia femenina, porque se usan piezas unísonas, iguales, y creo que la ropa clásica le devuelve la gracia que se perdió”.

El diseño

Tal vez por su formación y por su interés en la historia del diseño, Pannone define al suyo como un estilo clásico: “Inspirado, sobre todo, en la escuela de los años 50. Es lo que más me gusta y creo que la mujer, hoy por hoy, perdió la gracia femenina, porque la ropa no tiene formas y se usan piezas unísonas, iguales, carentes de efectos sobre el cuerpo, y creo que la ropa clásica le devuelve la gracia que se perdió. Hay mujeres bellísimas vestidas con prendas que les hacen perder gracia, y a otras, no tan lindas, pero que portan buenas piezas, se las ve con otros ojos”.

Aun cuando pasó por diferentes ramas del arte, su camino fue el diseño y eso, para Pannone, tiene un porqué: “El diseño es una máxima expresión artística. El arte empieza desde el momento en que uno comienza a cortar la tela y es uno el que le da forma a esa pieza que es un paño unísono y carente de gracia –sacando el estampado o el color que pueda tener–, y es como la tela de un pintor, en donde el artista le da su impronta y refleja lo que quiere mostrar. A medida que uno va cortando es uno el que le va dando vida a la obra que está creando”.