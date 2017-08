Oscar Farías confía en ganar las PASO de la mano de Randazzo

RUMBO A LAS PASO 2017

Oscar Farias es precandidato a concejal del Frente Justicialista, encabezando la Lista Cumplir 4 para estas PASO, movimiento que en el orden nacional lidera Florencio Randazzo.

Durante su recorrida por Junín y localidades vecinas, tras tomar contacto con la gente, confía en hacer una buena elección en estas primarias, que le permita estar en las generales de octubre.

En diálogo con Cristian Pascal, por FM Metrópoli, el dirigente lamentó que no hayan tenido la posibilidad de competir dentro del Pj-Frente para la Victoria como lo pedía Randazzo y mucha gente más.

Como ejemplo de este veto que muchas veces se da en las listas, dijo: “Acá en Junín tenemos un gran ejemplo con la lista que encabezaba Carlos Vozzi, Eduardo Aguilar y Cristina Tejo, que no pudo participar, siendo víctima del “dedo” de Rocío Giaccone y de La Cámpora que impidió esta posibilidad. Nosotros, como ya estamos duchos en esto, sabíamos que no nos iban a permitir participar entonces decidimos acompañar a Randazzo, quien no dudó en dejarnos estar en estas PASO. Nos ponemos a disposición de la ciudadanía”.

Farías se mostró confiado en el apoyo de la gente y recordó algunos de los logros de Randazzo, que bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que se pudieron palpar en Junín, como la puesta en funcionamiento un tren 0K, con dos frecuencias por semana, tres pasos a niveles, que antes eran llamados los paso a niveles de la muerte, la puesta en valor de la Estación de Ferrocarril y el relevamiento de lo que es el patrimonio ferroviario en Junín.

Señaló que en tanto, el intendente (Petrecca) anunció tres veces el servicio ferroviario denominado La Martita (que su gobierno mismo retiró a pesar de la suma utilidad social que tenía) y finalmente postergó para septiembre su puesta en marcha.

“Petrecca juega con la ilusión de los juninenses. Lo único que ha hecho en materia ferroviaria en 20 meses de gestión, fue solamente cambiar el cartel institucional, lo otro lo hizo Randazzo y Cristina. El intendente se puso en la foto para inaugurar una locomotora, con vagones que se compraron en nuestra gestión, y la máquina a los pocos días descarriló”, apuntó.