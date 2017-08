Patricio Fay: “Junín perdió el rumbo de desarrollo”

RUMBO A LAS PASO

-Han estado muy cerca del vecino en esta campaña.

-Es una metodología que no interrumpimos. Cuando se dieron los resultados de 2015, como espacio político nos comprometimos a seguir trabajando, escuchando a los vecinos. Eso es lo que venimos haciendo, recogiendo el aporte de los juninenses, que hemos transformado en proyectos que presentamos en el Concejo Deliberante y propuestas para esta campaña.



-¿Cuáles son los temas que hay que discutir en Junín?

-Fundamentalmente las preocupaciones que hoy tienen los juninenses se centran en la cuestión económica de aquellos que, aun teniendo trabajo, no llegan a fin de mes y los que no tienen empleo y ven cómo el mercado laboral en Junín se ha ido achicando de manera notoria. En cuestión de seguridad el vecino tiene miedo de andar por la calle y de estar en su casa. Esa violencia que se ve en la ciudad también se refleja en el tránsito, en el cual el desorden es evidente.



-¿Alcanza con la obra pública?

-El alineamiento político le permite a Junín recibir fondos como nunca los ha recibido en toda su historia, me animo a decir. Esos millones de pesos en una gran parte están en plazos fijos y es evidente que ese gran aporte económico que hoy está recibiendo Junín no va acompañado por un proyecto político. No hay un horizonte que se vislumbre en Junín y ha perdido ese rumbo de crecimiento y desarrollo y los vecinos lo notan como una ciudad estancada. Es evidente que hay que darle una impronta local y no alcanza con esperar qué obras van a mandar de Provincia o Nación, sino que hay que acompañarla con un desarrollo local. Eso le pedimos al Intendente y estamos dispuesto a acompañarlo, ya que una ciudad no es cordón cuneta y pavimento: una ciudad es seguridad, es cultura y educación, y Junín hoy por hoy no lo tiene por las fallas del gobierno local.



-¿Por qué en este año y medio no ha habido diálogo entre las distintas fuerzas?

-Fue una decisión del Intendente no abrir el diálogo. Nosotros desde el primer día de su gobierno le hemos presentado a través de pedidos verbales, en encuentros, en actos y en los pasillos de la Municipalidad e incluso en notas escritas.

Creemos que tenemos muchas cosas para aportar, experiencia y sobre todo ideas y proyectos que son los aportes que hemos recibido de los vecinos de Junín durante este tiempo y los volcamos al Concejo Deliberante. Por distintos motivos terminan cajoneados en alguna comisión manejada por el oficialismo. Presentamos el proyecto del Consejo Económico Social y eso es un aprendizaje, es un trabajo muy importante ya que los vecinos nos piden que dejemos de discutir los políticos para que nos empecemos a sentar y trabajar.

Este proyecto fue trabajado desde el Concejo Deliberante y aprobado por otras fuerzas políticas y fue vetado por el Intendente.

Nosotros queremos comprometernos con su gobierno, ya que queremos que nos vaya bien a los juninenses.

Fue una herramienta desaprovechada y pensábamos que al Intendente le iba a ser útil eso y evidentemente no fue así.

Con esta situación de crisis y tantas dificultades me parece que obliga a todas las clases políticas a dejar sus egoísmos e intereses sectoriales.



-¿Cuáles son las expectativas para el domingo?

-Es importante que el vecino participe y se comprometa. Es una elección que más allá de donde vaya dirigido el voto de cada uno de los juninenses, creo que es importante participar porque es una elección que va a marcar el futuro de la ciudad. En lo personal creo que desde 1País hemos presentado la lista más competitiva, integrada por buena gente, que está dispuesta a dejar la comodidad para comprometerse por la ciudad y sus vecinos. Es momento de fortalecer una oposición seria dentro del Concejo

Deliberante, que marque los límites, que controle, pero que al mismo tiempo genere propuestas para los vecinos y es lo que representamos nosotros: una oposición seria que quiere construir para Junín.