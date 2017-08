Nuestra Sra. de la Merced: En septiembre todo el sector contará con agua y cloacas

ESPERAN PODER INAUGURAR LA OBRA EL MES PRÓXIMO

El barrio Nuestra Señora de la Merced, ubicado “del otro lado de la Ruta 7”, experimentó un notable crecimiento en la última década a partir de su desarrollo demográfico, una interesante extensión comercial y hasta la instalación de industrias. La consecuencia directa de ello fue el incremento de las demandas y reclamos de sus cada vez más numerosos residentes. El más importante y que llevaba años de espera: la extensión de las redes de agua y cloacas.

Finalmente, y después de mucha insistencia, el sueño parece cumplirse: desde hace tres meses comenzó una obra de extensión del agua y las cloacas que en un principio iban a llegar a un porcentaje importante del barrio pero que, finalmente, se decidió que cubriera la totalidad del barrio.

De esta manera, según los pronósticos de los funcionarios municipales, en septiembre todo el barrio Nuestra Señora de la Merced contaría con estos servicios.

“Esto es algo que estábamos esperando hace años”, señala la presidenta de la sociedad de fomento, Leticia González, para luego agregar: “Acá, menos de la mitad del barrio tenía agua y cloacas. Y esta zona no solo creció un montón, sino que desde Catastro ya me dijeron que hay más loteos planificados, así que va a seguir creciendo”.

Infraestructura

Ramón Hernández, Soldado Argentino y su continuación, Miguel Lonegro, Mariano Moreno y la Ruta Nacional Nº 7, son las arterias que delimitan las 80 manzanas del barrio Nuestra Señora de la Merced.

La mayor parte de este vecindario no está conectado a la red de gas natural. No obstante, los fomentistas afirman que todavía falta un tiempo para que se pueda avanzar en este sentido.

En donde sí hay déficits es en el alumbrado público, ya que la empresa Edén retiró luminarias que estaban rotas pero no las repuso. “En la municipalidad nos prometieron 57 luminarias que van a venir cuando se termine de trabajar en otro sector de la ciudad”, comenta González. En tal sentido, añade que las zonas más oscuras son las calles que están atrás del supermercado La Anónima.

Las calles y el tránsito

A excepción de Benito de Miguel y Soldado Argentino, todas las calles del barrio son de tierra. Desde el municipio se anunció que Ramón Hernández y Lonegro son otras arterias que van a ser pavimentadas y, además, podría extenderse el cordón cuneta a otras calles interiores del barrio, aunque hay que esperar a que se termine con la obra de extensión de agua y cloacas.

“Las calles están arregladas, porque desde que están trabajando en esta obra fueron ensanchadas, algunas emparejadas, así que están más transitables”, aclara la presidenta de la sociedad de fomento.

Por otra parte, el tránsito es uno de los principales inconvenientes de este sector, sobre todo en Benito de Miguel, en donde el caudal vehicular y las velocidades desarrolladas por los conductores generan serios riesgos para los lugareños. “Nos dijeron que semáforos no se van a poner –explica González–, hemos pedido reductores de velocidad y estamos a la espera, tenemos que tener paciencia porque nos dijeron que sí los iban a colocar”.

Otros temas

En cuanto a la seguridad, los fomentistas consideran que este barrio “está bien”. Si bien es cierto que suceden “algunos hechos aislados”, se advierte la presencia policial y los patrullajes.

Por último, otro asunto que parece haber mejorado es el del mantenimiento general del lugar. Esto hacía que se acumulara basura en determinados sectores, a partir del comportamiento desaprensivo de gente que tiraba sus desechos en ciertos lotes.

“Eso mejoró –asegura González–, los que tiran la basura no son los del barrio, pero al haber más movimiento y que se está arreglando, es como que ya no hay lugares para ir a tirar, está todo más limpio y más controlado”.