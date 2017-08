Se instalará una distribuidora en Junín y generará 20 nuevos puestos de trabajo

ES UNA IMPORTANTE CADENA NACIONAL

El intendente municipal, Pablo Petrecca, estuvo recorriendo las instalaciones de una empresa que tiene 11 sucursales en todo el país y que se está instalando en nuestra ciudad. La misma es una distribuidora nacional que comercializa perfumería y artículos de limpieza. Son 12.000 productos los que estarán a la venta y esto le permitirá conseguir trabajo a más de 20 vecinos de la ciudad. Cabe destacar que los operarios que están trabajando en la instalación de esta empresa son de la ciudad y esto significa más fuentes de trabajo.

Al respecto, Petrecca manifestó: "Es una satisfacción enorme que haya empresarios que quieran invertir, que crean en la Argentina que viene y que, por supuesto, hayan elegido a Junín. Esta distribuidora de venta de artículos de limpieza y perfumería va a permitir la creación de nuevos puestos de trabajo. Hoy ya hay 25 personas trabajando en la instalación de esta empresa y esto es muy importante. Ahora se va a mover todo el mercado, no sólo Junín, sino también toda la zona".

"Es una empresa muy grande y que tiene sucursales en todo el país. Ya tienen 11 y van por más. En Junín, la inversión será de casi U$S 5 millones y esto es muy positivo para nuestro país. Vemos un repunte de nuestra economía y es muy bueno que haya empresarios que se animen a invertir y a generar nuevos puestos de trabajo. Además, venden productos de calidad y esto es beneficio para la ciudad y la zona", dijo Petrecca.

Luego, agregó que "me comentaban sus dueños que estuvieron viendo varios mercados y que el de Junín fue el que más les convenció. Es el mejor lugar para invertir y estamos agradecidos por invertir. Este era un lugar que estaba abandonado y sobre el cual se habían hecho falsas promesas (se había anunciado un mercado central que nunca se concretó), pero hoy ya lo vemos con un gran avance de obra. Se calcula que para septiembre ya estaría inaugurando. Una nueva inversión, un nuevo capital, más puestos de trabajo y todos ganamos en esta situación. Estamos muy contentos y agradecidos".

Para finalizar, el jefe comunal aseguró que "desde el Estado siempre debemos acompañar a estos empresarios que están dispuestos a invertir, a veces con dificultades, pero que apuestan al país. Lo menos que podemos hacer es acompañar e incentivar para que todo mejore".

“Vimos un potencial”

Uno de los dueños, Alfonso De Lucía indicó que "elegimos Junín porque es una ciudad importante, muy linda y vimos un potencial para lo que es el rubro nuestro. Vinimos a invertir y pensamos que esto va a crecer con todo lo se está haciendo, con la nueva autopista y todo estará mucho más conectado. Nosotros somos especialistas en el rubro y hace 45 años que estamos en esto. Estamos con un plan de expansión y elegimos a Junín".

"Toda la mano de obra es de la ciudad y vamos a potenciar el rubro. Se van a instalar nuevos negocios, vamos a estar más competitivos y se van a bajar los precios de este rubro. Somos una empresa que va a vender al mismo precio de lo que se vende en Buenos Aires. Vemos que los precios no son iguales y la gente tendrá la posibilidad de elegir. Me gusta que haya venido el Intendente Petrecca, buena gente y nos dieron todo el apoyo. Nos sentimos apoyados por todos y gracias nuevamente al intendente Petrecca", aseveró De Lucía.