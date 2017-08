María Eugenia Vidal: “Se pone en juego si queremos seguir con este cambio”

RUMBO A LAS PASO

-¿Qué se pone en juego en estas elecciones legislativas?

-Lo que cada uno de nosotros tiene que decidir este domingo es lo que queremos para el futuro de nuestros hijos, si queremos una provincia sin droga, con esperanza, que vaya creciendo de a poco, no de golpe y que después todo se termina, sino de a poco cada día, y que el trabajo vaya llegando, y que las obras se vean, como se ven en Junín, como se ven en el terraplén que acaba de construir el Intendente con los fondos de la Provincia, para que el agua no entre a la ciudad, pero al mismo tiempo con las máquinas listas para empezar el Salado, así que, eso me parece que se pone en juego, si queremos seguir por este camino y este cambio que arrancó –aunque todavía no le haya llegado a todos, pero con la tranquilidad de que estamos haciendo todo para que les llegue- o si queremos volver para atrás.

-Hay variables de la economía que comienzan a mostrar un repunte, pero la gente en la calle no lo percibe, ¿por qué?

-Bueno, primero porque venimos de una situación muy difícil, cuando uno mira Venezuela, Santa Cruz, es ahí adónde estábamos yendo hace un año y medio. Y en segundo lugar porque solamente pasaron 18 meses. Y aún así, depende con quién hables, si hablás con alguien que trabaja en el campo, seguramente te va a decir que tuvo una mejor cosecha, que la ganadería está creciendo, que son más puesteros, pero no solo son más puesteros o personas arriba de una máquina cosechando, también es el que trabaja haciendo la maquinaria, estuve en la Rural hace poco y se vendieron más maquinarias que nunca en esta expo y en la del año pasado, también es más viajes en camión, porque hay más cosecha y más jaulas para sacar. También cuando uno ve a un obrero trabajando en la ruta, haciendo el asfaltado o alguna obra, bueno detrás de eso hay toda una industria que se mueve, fábricas de aberturas, cerámicos, que se mueven detrás de la obra pública, pero también del crédito hipotecario, porque si vuelve el crédito hipotecario se construyen viviendas que antes no se demandaban, entonces es todo una cadena donde de a poco a cada uno le va llegando, y mientras tanto lo importante es que nosotros estamos, damos la cara, sostenemos. Ayer (por anteayer) me tocó estar en Mar del Plata con el sector pesquero, que es un sector muy golpeado, y hace un año que voy a Mar del Plata a reunirme con ellos, a sostener su ingreso hasta tanto el sector de la pesca se recupere, mientras tanto estamos ahí, y no les mentimos, no les decimos que va a haber soluciones mágicas, pero sí les decimos que les va a llegar; y empieza a llegar.

-¿El SAME podría implementarse en Junín?

-Ya va a llegar, mi compromiso es con todos los bonaerenses, y hoy estamos llegando a 7 millones y medio de personas, y ya está empezando a llegar al interior, ya funciona en Mar del Plata, y poco a poco va a llegar a otras ciudades, entre ellas, Junín.

-El campo cuestionó esta semana la fuerte presión impositiva.

-En el arranque de nuestro gobierno el principal reclamo del campo era el fin de las retenciones y eso Mauricio lo cumplió. En segundo lugar la provincia de Buenos Aires aumentó, en 2016, aumentó el impuesto inmobiliario muy por debajo de la inflación, un 26% con respecto casi a un 40% de inflación, con lo cual claramente consideramos la situación del campo. Por supuesto que todos queremos que se paguen menos impuestos, pero también los mismos productores necesitan caminos rurales que funcionen, necesitan escuelas, un hospital público, y esta es una provincia que como yo lo dije desde el primer día, está quebrada, y llevamos un año y medio trabajando para ponerla de pie. Me gustaría mucho decirles que los impuestos van a bajar violentamente de un día para el otro, porque sabemos la carga de cada uno de los que pagan y lo que cuesta, pero también es cierto que queda mucho por hacer en la Provincia y que vamos a ir poniéndonos en equilibrio.