1País inauguró la primera alarma del “Plan Alerta Buenos Aires” en la Ciudad

LA SEGURIDAD, EJE DEL DEBATE DE CAMPAÑA

El frente 1País de Junín colocó ayer, en Caseros y Vélez Sarsfield, en el barrio Habitar, la primera alarma perteneciente al Plan Alerta Buenos Aires, que impulsa el espacio en todo el territorio bonaerense.

La inauguración contó con la presencia de Diego Santillán, referente en seguridad en el equipo de 1País, liderado por Sergio Massa.

Al referirse al funcionamiento de la alarma, dijo: "Es una sirena instalada en el barrio, que se activa desde una aplicación en el celular, cualquier vecino puede activar la sirena e informa inmediatamente al resto de los vecinos, de que tal persona que vive en tal lugar, activó la sirena y está solicitando presencia policial”.

“Tiene la posibilidad el sistema de incorporar a un celular que ponga el comisario o el patrullero de la cuadrícula. Para que también llegue directamente a la policía. Lo mismo sirve para la ambulancia, para los bomberos y además el celular se convierte en un botón de pánico, podes activarla a diez cuadras o a diez kilómetros de tu casa, activás la sirena y le va a llegar a los vecinos y a la policía en donde estás vos", agregó el especialista.

El ejemplo de Tigre

También se refirió a la visita de Giuliani (ex alcalde de Nueva York): "Giuliani recorre el mundo, es un especialista en el tema, cuando fue alcalde de Nueva York realmente hizo transformaciones muy importantes, y pone el ejemplo de Tigre, en Latinoamérica y todo el mundo, para nosotros es un orgullo".

Y agregó: "Giuliani destacó el Programa Alerta Buenos Aires por la simpleza y por la efectividad que tiene".

Le contó a los vecinos las propuestas en cuanto a la seguridad que tiene el espacio de 1País: "Nosotros tenemos claro cuál es el diagnóstico en materia de seguridad, hemos presentado propuestas en las legislaturas locales, provinciales y nacionales. Hemos demostrado en Tigre que se puede reducir más de un 80% el delito"

Rosa: “Se ve la ausencia del Estado”

Por su parte, Andrés Rosa contó sus sensaciones: "Con esto la inseguridad no va a desaparecer, pero sí va a ayudar a controlarla. Se ve la ausencia del Estado, en cualquiera de los tres niveles, desde nuestro espacio político sentimos este ida y vuelta, y hoy le estamos brindando no sólo esta herramienta de seguridad, sino también una herramienta de control, porque va a servir también para monitorear la rapidez del accionar policial". Y resaltó: "En Junín estamos con una inseguridad que crece día a día"

Mientras que el candidato a primer concejal por 1País, Patricio Fay, se mostró satisfecho por poder darles una respuesta a los vecinos: "Siento la satisfacción de ayudar a los vecinos, que hoy por hoy se sienten desprotegidos en cuanto a la seguridad, con una gran ausencia del Estado. No hay un equipo capacitado en el municipio para el diseño de políticas de seguridad de acuerdo a las necesidades que hoy tiene Junín”.

Por último Fay recalcó la importancia del tema de la seguridad en este espacio político, que de la mano de Mario Meoni en el Senado provincial será uno de los bastiones.

Estuvo también presente el candidato a concejal Maximiliano Berestein, quien comentó: "Es una alarma comunitaria a la que todos los vecinos que se puedan y se quieran organizar van a poder acceder".