Los fieles participaron de la celebración de San Cayetano

DURANTE CUATRO DÍAS

Ayer, desde muy temprano, cientos de fieles comenzaron a acercarse a la parroquia de San Cayetano de Junín, para celebrar el día del patrono del pan y el trabajo.

Ya sea para agradecer o pedir por empleo, lo cierto es que entre las 7 y 22, la iglesia no paró de recibir a los fieles y se realizó la misa en tres horarios distintos. Hubo bendición de herramientas de trabajo, llaves de las casas y las manos de los trabajadores.

Además, entre viernes y domingo hubo distintas ceremonias religiosas en la parroquia San Cayetano de Junín: en el primer día hubo un rezo por la unidad de las familias, rezo del rosario y la santa misa; el sábado se rezó por las vocaciones sacerdotales religiosas, y finalizó la jordana con la santa misa; anteayer se realizó la adoración eucarística y se rezó por los enfermos, ancianos y jóvenes.



En diálogo con TeleJunín, una vecina de la ciudad, Liliana explicó que “vine a agradecer y pedir por salud y el trabajo que nos ha dado hasta ahora. He tenido familiares que han perdido el empleo y gracias a Dios lo han vuelto a recuperar”. Por otro lado dijeron que “lo que más nos perjudicó en estos últimos años fueron las catástrofes naturales y venimos a pedir por eso”.

“Yo vengo del lugar de nacimiento de San Cayetano”, remarcó la hermana italiana Loredana de la Comunidad de las Hermanas que vivió en Junín. “A mí me gusta venir a Junín porque la gente aquí l tiene mucha devoción al santo, por lo que todos los años si puedo me acerco a la capilla de San Cayetano en Junín. En la ciudad de nuestro santo, no hay mucha devoción como encontré la Argentina”, finalizó.