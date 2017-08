Homenaje a los veteranos de Malvinas

COLOCARON UNA PLACA

La misma lleva el nombre de Miguel Ángel Lacuadra, ex combatiente de Malvinas. Su tío, el Dr. Julio Ginzo, junto a su familia y los integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas de Junín procedieron a descubrirla. Un acto de mucha emoción y recuerdos en una plaza que lleva este nombre por la decisión del Intendente Petrecca de brindarle un justo reconocimiento a los juninenses que participaron del conflicto bélico de Malvinas.

Al respecto, Marcos Bruno, director del Departamento de ex combatientes de la municipalidad de Junín, indicó que “hace un tiempo atrás vino el Dr. Ginzo a hablar con nosotros por un sobrino de él que estuvo en Malvinas y que falleció hace unos años en el sur del país. Entonces se quería colocar una placa de su nombre en este plaza a lo cual nosotros accedimos sin problemas. Es un honor para nosotros que un veterano sea reconocido”.

A su vez, Ginzo afirmó: “Cualquier lugar del país es el ámbito para que esté una placa que recuerde a un veterano. El hecho de Malvinas es una deuda que tenemos con la historia y con la patria. Este es un pequeño caso de un chico que estuvo viviendo en Junín muchos años y que de pronto las circunstancias lo llevaron a las Malvinas donde estuvo 45 días en las islas. Volvió muy mal, más cerca de la muerte que de la vida. Por eso queríamos que sea en Junín que se ponga su placa recordatoria donde él disfruto algunos buenos momentos de su vida. Encontré la generosidad de los muchachos del centro de veteranos que siguen trabajando para que la cuestión de Malvinas no se olvide. Hay una deuda que nunca la vamos a poder pagar. Nuestra gratitud para que haya un ámbito donde venir a ponerle una flor o a recordarlo”.

Para finalizar, el presidente del centro de veteranos, Pedro Acosta, manifestó: “Nosotros siempre luchamos por malvinizar y que nadie se olvide de nosotros. Estos gestos nos llenan y nos calman la ansiedad y la tristeza que a veces tenemos. Es parte de la vida y cada 2 de Abril le rendimos homenaje a los caídos y a los 649 que perdieron la vida. Tuvimos la suerte de volver y por eso luchamos en la escuela y en la sociedad para que nadie se olvide de la gesta de Malvinas. También le entregamos al Dr. Ginzo nuestro libro para que nos recuerde siempre”.