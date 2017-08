Petrecca y Bereciartua recorrieron la obra de desagüe pluvial norte en Junín

UNA INVERSIÓN MILLONARIA CONTRA LOS ANEGAMIENTOS

"Estas son las obras que no se ven pero que son fundamentales. Era mi mayor compromiso con la ciudadanía y no pensaba que se iba a lograr tan pronto”, destacó el jefe comunal. Y agregó que “va a permitir que los vecinos no se inunden más”.

El intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, junto al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, recorrieron las obras que se están realizando en el sector norte de la ciudad y que beneficiarán a una gran cantidad de vecinos.

También estuvieron en el lugar los precandidatos a concejales Juan Tolosa Rossini, Cristina Cavallo, Marcelo García, Melina Fiel, Manuel Llovet, Yamila Alonso, el candidato a senador Juan Fiorini, la diputada Laura Ricchini y funcionarios municipales.

Cabe recordar que esta mega obra demandará una inversión de 200 millones de pesos y beneficiará a un total de cinco barrios de la ciudad, como son: Bicentenario, Mayor López, Capilla de Loreto, San Juan, Barrio Norte.

También es para destacar la cantidad de empleados que son de Junín y que están trabajando en esta obra.

La Argentina tiene que volver a invertir en infraestructura y lograr que haya mayor calidad de vida de los ciudadanos, dijo Bereciartua.

Acá no puede entrar la ambulancia, los bomberos ni nadie. Es una zona complicada en cuanto a su morfología y su suelo, advirtió Balestrasse.

Casi $ 200 millones

Al respecto, Petrecca, dijo: "Estas son las obras que no se ven pero que son fundamentales. Era mi mayor compromiso con la ciudadanía y no pensaba que se iba a lograr tan pronto. Cuando se lo planteamos al ministro y al presidente Mauricio Macri nos dijeron que son las obras que querían financiar. Y la obra está, es un hecho concreto. Quiero agradecerle al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, por venir a ver la obra. Es una inversión de casi $200 millones pero fue una prioridad. Ni bien salió el proyecto y le mostramos el impacto que iba a tener en la comunidad, lo aprobaron rápidamente. Tenemos un gran equipo a nivel local y estamos más que contentos".

Además, agregó que "es una obra muy importante que se tapa pero que va a permitir que los vecinos no se inunden más. Tenemos el ejemplo de Mónica, que tiene un terraplén de 50 cm en su casa para que no le entre el agua. Una vez terminada esta obra voy a ir a tirárselo. Son las obras importantes y las que faltan. Los vecinos hace más de 30 años que esperan esta obra y fue un compromiso nuestro. Estamos muy contentos de haber logrado esta obra y de haberlo hecho en equipo, como siempre. También destacar que esta obra genera mano de obra genuina. Como el caso de Rodrigo que ahora tiene trabajo y cobertura social para sus hijas. Son 40 personas que trabajan en esta obra como muchas otras que estamos haciendo en la ciudad".

Bereciartua: “Era una obra prioritaria”

Por su parte, Bereciartua indicó: "El intendente había marcado esta obra como prioritaria. Para nosotros desde Nación es una satisfacción que las obras empiecen y que el proceso de poner en marcha estas obras llevan tiempo. Hay que cumplir de manera transparente con lo que pide la ley, poner en marcha obras de esta magnitud lleva tiempo y un proceso determinado. Para nosotros es comenzar a ver que empieza un ciclo y Argentina necesita un largo período de infraestructura, de inversión, de transparencia en la misma y que los recursos se usen para los fines que han sido asignados. Esa es la prioridad que ha fijado el presidente Macri".

"En esta visita que estamos haciendo y que queríamos ver desde Nación, cumplimos con verificar la visión que propuso el presidente Macri de ver obras en marcha. La Argentina tiene que volver a invertir en infraestructura y lograr que haya mayor calidad de vida de los ciudadanos. Esto se logra con obras bien elegidas y que se cumplan los plazos, los presupuestos y que la obra se haga con la calidad con la cual fue diseñada. Eso es muy importante y nosotros confiamos en los municipios. Esta obra fue licitada por el Municipio de Junín y es el equipo del Intendente Petrecca el que sigue la obra. Vemos con mucha satisfacción que la obra comenzó y nos decía el Intendente Petrecca que los vecinos ven que se hacen obras y que son estructurales. Son obras subterráneas que la Argentina no ha realizado por años, porque no se ven. Pero son las que se necesitan y no se pueden inaugurar en dos o tres meses. Pero fueron obras que permitieron que el país funcione y sabemos del potencial que tenemos como país. Acá hay un granito de arena fijado por el presidente Macri y como siempre decimos, haciendo lo que hay que hacer", dijo el subsecretario nacional.

Para finalizar, Bereciartua añadió que "también hubo un trabajo importante con la provincia de Buenos Aires que lleva adelante la gobernadora Vidal. Es una provincia con un enorme desafío por delante. Acá hubo una excelente coordinación de los equipos del municipio de Junín, la Provincia y Nación. Estamos intentando mostrar que hay resultados y que las obras que dijimos se cumplan. Como así también los plazos, los presupuestos y comenzar a revertir la historia que tuvimos durante un tiempo y que no ayudó a nadie".

Frittayón: “Crecer de manera planificada”

También el secretario de Obras Públicas, Diego Frittayón, afirmó: "Con esta obra del desagüe la ciudad se podrá planificar para este sector, ya que ante la ausencia de la misma y del Estado, Junín creció para el otro sector. Hoy vamos a estar creciendo hacia el sector norte de la ciudad, hacia el que debemos crecer y de manera planificada. Es una obra que favorece directamente a cinco barrios y 20.000 vecinos. Venimos muy bien de acuerdo a lo planificado.