“Nosotros no negamos la pobreza; la medimos”, manifestó Campagnoli en Junín

RUMBO A LAS PASO

La precandidata a diputada nacional por Cambiemos, Marcela Campagnoli, estuvo ayer en Junín, en donde ofreció una conferencia de prensa acompañada por el dirigente de la Coalición Cívica Rodrigo Esponda; la diputada provincial Laura Ricchini; el precandidato a senador por la Cuarta Sección electoral, Juan Fiorini; y los precandidatos a concejales Juan Tolosa Rossini y Manuel Llovet.

Durante el acto, la actual secretaria de Educación de Pilar llamó a seguir acompañando el cambio y dijo que, aunque aún falta mucho por hacer, "estamos en un buen camino".

"Sabemos que la cosa no es tan sencilla, que en este año y medio que llevamos de gestión todavía no pudimos dar respuestas a muchísimas cosas, pero creo que estamos en el camino correcto", subrayó.

En esta línea, destacó algunas de las medidas implementadas por el Gobierno nacional y dijo: "Hemos sincerado el Indec, porque para poder dar respuestas necesitamos tener datos. Nosotros no negamos la pobreza, la medimos. Sabemos que arrancamos con un 32% y que hoy estamos cerca de un 30% de pobreza. Por eso es que hicimos la ampliación de la Asignación Universal por Hijo y hoy hay un millón y medio más de niños que la reciben".

"Antes, el mensaje parecía ser 'ojito con trabajar, porque te la sacamos', porque la recibían únicamente los que no trabajaban. Hoy la reciben los que todavía no han podido tener trabajo y también los que trabajan, los monotributistas. No es la solución, pero es una de las herramientas para poder revertir esta situación de pobreza que tenemos desde que arrancamos", agregó.

Inflación: “Todavía es alta”

Respecto de la inflación, Campagnoli admitió que "todavía es alta", pero que del 44% registrado en 2015, se espera que a fin de año alcance un 20% ó un 22% y que el objetivo es "seguir trabajando para bajarla a menos de dos dígitos".

Otro de los temas abordados por la precandidata a diputada fue la seguridad en la provincia de Buenos Aires, sobre la cual indicó: "Para nosotros la inseguridad no es una sensación. Sabemos y estamos muy preocupados por la inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires. Por eso la Gobernadora está dando las batallas que está dando contra las mafias en la Policía Bonaerense".

"Hay muchísimos policías de bien, pero hay otros que utilizaron el uniforme para delinquir. Por eso ya se han separado a cerca de cinco mil uniformados y 400 de ellos ya tienen causas o están presos. Además, se sigue dando la batalla contra el narcotráfico como nunca se dio en la Provincia", agregó.

En este sentido, aseguró que los vecinos reconocen el trabajo que se lleva adelante en materia de seguridad y sostuvo: "Cuando vamos a timbrear, aún aquellos que son más críticos o esquivos, nos dicen eso: 'sabemos que ustedes no son cómplices de la droga".



“Terminar con la impunidad”

En otro orden, Campagnoli hizo referencia al accionar del Poder Judicial y opinó que es necesaria una Justicia que pueda terminar con la impunidad. "Sabemos que los únicos que pueden hacerlo son el Consejo de la Magistratura de la Nación y los jueces", dijo, al tiempo que valoró las marchas realizadas el 20 de junio y el 3 de agosto pasados, de las que fue una de las convocantes.

"Necesitamos reformar la justicia federal, porque no puede ser que los juicios de corrupción duren entre 18 y 25 años. Vos te robás un auto y vas preso; te robás un país y seguís caminando por la Argentina y sos candidato a diputado. Es vergonzoso", enfatizó.

En esta línea, pidió el acompañamiento de los ciudadanos en las legislativas y argumentó: "Necesitamos ampliar la base para poder discutir. Si hubiéramos tenido más diputados, hoy De Vido no estaría en el Congreso Nacional".

"Las cartas se echaron sobre la mesa. Todos sabemos cómo votó la izquierda, que desgraciadamente siempre es funcional a los gobiernos corruptos; y sabemos cómo votaron el Frente para la Victoria y muchos peronismos que se dicen renovadores, que quieren ser un peronismo distinto, pero votaron avalando a De Vido".

"Tenemos que trabajar para que sea una Cámara de Diputados y no una Cámara de imputados", sentenció.

Por otro lado, Campagnoli habló de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y expresó: "Yo estoy convencida de que no va a ganar, sobre todo en octubre. Creo que acá hay un tema de justicia, porque si la Justicia hubiera actuado en tiempo y forma, si las causas hubieran tenido el ritmo que deberían tener y no el ritmo que le imponen los jueces que fueron nombrados por Cristina, la situación de la ex presidenta sería otra, igual que la situación de Scioli".