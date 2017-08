Juan Manuel Sequeira: “En Junín queremos un pasito más”

JUNÍN BICENTENARIO

El primer precandidato a concejal por Junín Bicentenario, Juan Manuel Sequeira, afirmó ayer, en una entrevista con Democracia y TeleJunín, que el espacio, que va con la llamada boleta corta, aspira a ser “la voz de los vecinos en el Concejo Deliberante”.

“Dejamos de ser una ciudad como se planteaba en los 90, de alumbrado, barrido y limpieza; hoy el gobierno provincial nos delega temas de seguridad, salud, educación, y eso no se puede discutir desde un escritorio en Capital Federal, sino desde el vecinalismo”, afirmó el ex concejal.

“Fuimos viendo otras experiencias, ahí empezamos, y hoy vamos con una boleta corta, solo con el cuerpo de concejales. La propuesta es ser la voz del vecino de Junín, que hoy está sin voz en el Concejo Deliberante. Vamos a legislar con la participación ciudadana, aprendiendo juntos con el vecino, pensando temas de Junín que son concretos”, agregó.

“La Universidad cumple un rol clave, pero ahora hay que pensar cómo hacer para que los jóvenes profesionales se queden a vivir en Junín, y para eso hay que mejorar el ambiente, los residuos sólidos urbanos, la movilidad urbana, porque tenemos un flagelo con la movilidad urbana, tenemos que pensar cómo hacemos para que la gente se pueda mover de una manera más moderna por la ciudad”, dijo.

“Aplaudimos las obras”

“La ciudad tiene obras muy importantes, necesarias para la ciudad, y habrá que hacer una autocrítica de por qué no se hicieron antes. Nosotros aplaudimos las obras, pero en Junín queremos un pasito más, tenemos que pensar qué hacemos con el dinero de los juninenses”, aseveró.

Y añadió: “Ya no pensamos cómo vamos a pagar el asfalto de Alvear o Bauman, porque ya vino la Provincia y Nación y está haciendo esa obra. Los vecinos nos plantean qué hacemos para que nuestros jóvenes no estén en la esquina, para que no sean apropiados por el alcohol, la droga, qué hacer con nuestros ingresos, y ahí es donde planteamos, junto al vecino, la mesa de gestión. Nuestros jóvenes no están contenidos, no tienen trabajo, y podemos hacer muchas cosas desde el municipio”.