La Escuela de Teatro “Gilberto Mesa” ofrece interesantes seminarios

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La Escuela de Teatro “Gilberto Alfredo Mesa” de nuestra ciudad presenta para este cuatrimestre del ciclo lectivo una oferta para realizar seminarios abiertos a la comunidad, para mayores de 17 años.

En Teatro, los cursos son: Máscara teatro, que se dictará los días miércoles de 14 a 17; y Circulando teatro, los jueves de 14 a 17.

En Danza, también hay dos cursos: AfriCandombe, los miércoles de 14 a 17, y Atravesados por el rock, los martes de 14 a 17.

Los seminarios son gratuitos aunque se puede colaborar con la Cooperadora de la institución que es de gestión pública.

La Escuela de Teatro de Junín está funcionando en Mayor López 73, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 21. Los interesados pueden acudir a esta dirección o llamar por teléfono para mayor información, al 4434255.

Vale destacar que dichos seminarios facilitan el ingreso al primer año de todas las carreras (FOBA). Con formación docente está el Profesorado de Teatro y el Profesorado de Danza con orientación en expresión corporal, en tanto que con formación técnica, la Tecnicatura en actuación teatral.

En diálogo con Democracia, Susana Nazer, directora de la Institución, acompañada por la profesora María Eugenia Alvear y la alumna Valeria Esteban, explicó que los seminarios se hacían “como una forma de llegar más preparados al primer año de las carreras que se dictan en la Escuela, o bien para explorar los lenguajes de la danza y del teatro”.

“Los seminarios se inician en agosto y culminan en noviembre. El Máscara teatro está referido a la relación de las máscaras con la caracterización de personajes y está sustentado en todo lo que es la comedia del arte, en la tradición de las máscaras del teatro occidental. Circulando teatro tiene una apoyatura en el movimiento, es decir, en la conciencia corporal, uso del espacio, en la exploración de la relación de la construcción y caracterización de personajes con las puestas en escena, y la circularidad del teatro que es lo vincular entre los actores y las puestas”, explicó la profesora Nazer.

Por su parte la profesora Alvear, parte del grupo de docentes del Profesorado de Danza con orientación en expresión corporal, manifestó: “Uno de los objetivos de estos talleres, seminarios, es estar abiertos a aquellos que quieran vivenciar y saber de qué se trata, pero les servirá a aquellos que quieran entrar el año próximo en la carrera. Es una formación básica que les brinda ciertas herramientas necesarias para esta disciplina”.

En Danza también hay dos seminarios. “AfriCandombe toma desde los orígenes del candombe, la danza ritual y se puede trabajar desde la expresión corporal. El otro seminario Atravesados por el rock, tiene que ver con la década del ’70 y el cambio de conciencia del movimiento, las vanguardias, y todo lo que se genera no solo con la música sino con la danza en América y en nuestro país”, explicó Alvear.

Abiertos a la comunidad

Valeria Esteban, alumna de la carrera de Profesorado de Danza con orientación en expresión corporal y miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela de Teatro, dijo estar participando de estos cursos. “Si bien ya estoy en 4° año de la carrera, me parece muy interesante para seguir sumando. Me incorporé en ambos cursos de Danzas”, acotó.

“Es importante que la comunidad se pueda sumar a estos seminarios puesto que hay muchos bailarines en Junín que quizá por desconocimiento propio no se acercan a la escuela. Sería muy bueno que se acerquen y puedan compartir. Es un título oficial que abre las puertas para trabajar en instituciones públicas y valida los conocimientos que uno ya tiene”, manifestó.

“A partir de las técnicas de la Expresión corporal uno puede crear su propia danza”, dijo Esteban.