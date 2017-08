Los principales espacios políticos de la Ciudad debaten propuestas para las PASO

A OCHO DÍAS DE LAS ELECCIONES

A ocho días de las PASO, los principales partidos políticos de Junín debaten ideas y propuestas sobre la base de distintos ejes de campaña –algunos netamente locales como el tránsito, el transporte público o la responsabilidad de la seguridad y otros de índole provincial o nacional, como el rumbo de la economía-, al tiempo que acentúan sus estrategias para seducir al electorado.

El Intendente, al frente de la campaña

Por el lado del oficialismo comunal, el intendente Pablo Petrecca se puso al frente de la campaña electoral, acompañando y mostrándose al lado de los precandidatos en cada inauguración, timbreo o recorrida barrial.

Así, en sintonía con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el jefe comunal apunta a que su imagen –con un mayor nivel de conocimiento y adhesión popular- reemplace a la de los postulantes en la boleta, que contrariamente tienen un bajo nivel de conocimiento, imprescindible para cosechar votos.

Entre los ejes propuestos por el oficialismo figura al tope de la lista la obra pública. De hecho, en las últimas semanas el jefe comunal macrista acompañó a sus precandidatos Juan Tolosa Rossini (primer concejal) y Juan Fiorini (secretario de Gestión y Modernización y primer senador por la Cuarta Sección electoral) a supervisar obras de asfalto, con la promesa de pavimentar más de 200 calles este año.

La millonaria obra del desagüe norte, la repavimentación de avenida Circunvalación, la finalización del asfalto en las avenidas Pastor Bauman y Alvear, aparecen como los principales logros que expone Cambiemos, además de los trabajos en la autopista, agua y cloaca en varios sectores, y la adquisición de modernas cámaras de seguridad y móviles policiales para dar la batalla al delito.

Un kirchnerismo cercano al vecino

En línea con el cambio de estilo en los actos y la estrategia electoral de la ex presidenta Cristina Fernández, una ex mandataria mucho más amable, cercana a los problemas de los vecinos (sobre todo si fueron generados por el gobierno actual), el kirchnerismo juninense, liderado por la diputada provincial Rocío Giaccone y que lleva arriba en la lista a la edil y precandidata a revalidar su mandato Maia Leiva, apunta a mostrarse al lado de “las mayorías que no la están pasando bien” con este modelo económico.

Unidad Ciudadana es un espacio que “escucha” al vecino y recoge sus principales demandas. En este sentido, las dificultades para llegar a fin de mes, la clase media empobrecida por el ajuste, las pymes que sienten el tarifazo de la luz y el gas pero sobre todas las cosas, la retracción del consumo interno, aparecen como los tópicos de campaña impulsados por este espacio político.

En la última semana, Unidad Ciudadana realizó una intervención urbana visualizando un Fiat 600 en Roque Sáenz Peña con la inscripción “600 días de promesas incumplidas”, en referencia a la ausencia de transporte públicos de colectivos en la ciudad, una de las principales promesas de campaña del oficialismo, que aún no se concretó, aunque el jefe comunal aseguró que antes de fin de año habrá micros en las calles.

1País, con Massa y Stolbizer

El massismo proyecta una boleta con dos caras, en el frente, Sergio Massa, y al dorso, su socia estratégica, Margarita Stolbizer. Un binomio donde Margarita le aporta al tigrense una alta cuota de no peronismo, de lucha contra la corrupción, y que le posibilita al frente sumar un electorado que naturalmente no hubiese votado a un peronista clásico, ejecutivo, como Massa.

Más allá de que en Junín no hubo integración de la lista entre renovadores y margaritos, la dirigente de extracción radical, con un fuerte mensaje en pos de la transparencia y la ética, podría seducir a un electorado del interior bonaerense que se debate entre el oficialismo y 1País.

La falta de rumbo en la gestión de la ciudad, los problemas del tránsito y la inseguridad, junto a las consecuencias negativas del modelo económico son las principales críticas del meonismo a la actual gestión, como así también la falta de diálogo del Ejecutivo. En Junín, 1País se presenta como la oposición más fuerte al oficialismo comunal.

Cumplir

El Frente Justicialista Cumplir que lidera Florencio Randazzo y que en Junín se presenta con dos listas que competirán en las PASO apuesta a presentarse como la renovación del peronismo, con un perfil ejecutivo (la recuperación del ferrocarril, el DNI digital) y vinculado al desarrollo productivo del país. Aspira a restarle votos tanto a Unidad Ciudadana como a 1País.

Vecinalistas

Por el lado de los espacios vecinalistas, Junín Bicentenario, que lidera Juan Manuel Sequeira, tiene como principal propuesta pensar participativamente sobre los temas centrales para el futuro de Junín. Y Por Un Nuevo Junín, que lleva como primer precandidato a concejal al ex titular de Anses Nazareno Diotti, basa su agenda en temas locales, como el tránsito, la inseguridad, y si bien Diotti destacó la llegada de algunas obras, cuestionó que “la gente no llega a fin de mes” y el agravamiento de la inseguridad.

El umbral para superar las PASO

Las fuerzas políticas que competirán en el ámbito local en las elecciones primarias del 13 de agosto deberán obtener un mínimo de casi 800 votos para permanecer dentro del proceso electoral y poder participar de las elecciones generales que se celebrarán en octubre.

El dato surge del cálculo en base a la cifra de electores publicada hasta el momento por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que señala que en el partido de Junín hay este año 77.007 personas en condiciones de votar.

El número permite realizar una aproximación de cuántos votos requerirán las listas de precandidatos a concejales para superar con éxito una de las condiciones de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Es que la ley establece que para poder participar de la elección general las alianzas o los partidos políticos deberán obtener en las PASO como mínimo el uno y medio por ciento (1, 5 %) de los votos positivos válidamente emitidos en cada distrito (en los comicios de 2015 en Junín hubo 51.479 votos positivos, por lo que es posible deducir que el piso se ubicará alrededor de los 800 sufragios).

Es decir que las fuerzas que en agosto no superen ese piso quedarán fuera de la competencia.

Diecisiete listas en pugna

Este año la Junta Electoral habilitó la participación en las primarias de un total de 17 listas de precandidatos a concejales (esta semana quedó fuera de carrera la lista de Unidad Ciudadana que encabezaba Carlos Vozzi). Se trata de un número elevado, pero que se ha vuelto frecuente en las PASO. De hecho, en las elecciones de 2015 hubo 19 listas en competencia; en 2013, diez; y en 2011 participaron once listas a nivel local.

En todos los casos, ya sea en los espacios donde hay lista única como en los que competirá más de una línea interna, el desafío consiste en superar el 1,5%.

Pero esa es una meta que tiene especial importancia para los partidos más chicos, los cuales podrían quedar en el camino a causa de sólo un puñado de votos.

Por esa razón para estas fuerzas resulta decisivo el comportamiento de algunas variables todavía difíciles de ponderar entre las cuales figuran el nivel de participación del electorado y la cantidad de votos blancos y nulos que sean emitidos.