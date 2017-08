Toty Flores: “Me estoy dando cuenta de la degradación social que hubo”

A UNA SEMANA DE LAS PASO

Héctor Toty Flores vivió en la villa, trabajó como obrero metalúrgico y llegó a exportar remeras a Italia con su cooperativa “La Juanita”, nombre elegido a partir del barrio de la localidad Laferrere -partido de La Matanza- donde vive hace más de 30 años.

Entre 2007 y 2011 fue diputado nacional por la Coalición Cívica y en 2015, dentro del mismo espacio político, fue compañero de fórmula de Elisa Carrió como precandidato a vicepresidente de la Nación dentro de la interna que disputó junto con la Unión Cívica Radical y el PRO en las elecciones primarias.

En la actualidad, Flores es precandidato a diputado nacional dentro del espacio de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires y se encuentra recorriendo el territorio bonaerense de cara a las PASO que se celebrarán el 13 de agosto.

- ¿Cuál es el eje de campaña?

- Somos parte de un equipo que viene a acompañar la gestión que está realizando Mauricio Macri a nivel nacional y María Eugenia Vidal en la Provincia. En función de eso, nuestra labor legislativa es para que la provincia de Buenos Aires tenga posibilidades ya que no se puede justificar el abandono que tiene, fundamentalmente en el Conurbano. La Gobernadora ha hecho una presentación judicial con relación a los fondos del Conurbano bonaerense donde hay una desigualdad significativa por lo que nosotros vamos a acompañar esa petición desde el Congreso.

- ¿De qué se trata ese proyecto?

- Por ahora se ha hecho una presentación judicial y, por supuesto, que la coparticipación federal es parte de un convenio que lo hacen todas las provincias. Tenemos que ver bien cómo lo vamos a ir instrumentando para que eso no sea en desmedro de otras provincias que necesitan la ayuda.

Tenemos que trabajar fuerte y no vamos a dejar de reclamar lo que les corresponde a los bonaerenses porque ningún dirigente político ha pedido en su momento por las obras que se necesitan en el Conurbano. Vamos a acompañar en todo lo que tiene que ver con la gestión de María Eugenia (Vidal) quien, queda claro, es la persona que le ha metido mano a las mafias y que está llevando una política para terminar con un flagelo que es el tema de la droga.

La droga no sólo afecta a los sectores más pobres sino que es transversal a los diferentes sectores sociales.

El 40% de la masa laboral trabaja en negro y me parece que eso hace que sea muy débil la estructura de derechos.

- ¿Cómo se está trabajando con las drogas dentro de las villas de la Provincia?

- Eso es uno de los flagelos que apareció en los últimos años que se viene expandiendo a un nivel increíble y es uno de los problemas más serios que afecta a los sectores más pobres. Casi se podría decir que no hay familia que no tenga algún miembro o conocido que no esté tomado por el tema del narcotráfico o por el tema de las adicciones.

Este Gobierno y María Eugenia Vidal han tenido la valentía de meter mano a este problema porque el tema de la droga no sólo afecta a los sectores más pobres sino que es transversal a los diferentes sectores sociales. Además este tema tiene una incidencia muy fuerte en las instituciones del Estado, ya sea en la policía, la justicia y la política. La Gobernadora está dispuesta a combatir este problema porque cuando decimos que nos afecta, afecta en serio. Es importante porque la gente valoriza mucho lo que está haciendo esta mujer valiente: hoy María Eugenia vive en una base militar ya que ha metido mano en la corrupción del Estado que es la parte más difícil de encarar y que nadie se había animado.

- ¿Sectores pobres es sinónimo de sectores olvidados?

- Yo vivo en Laferrere hace más de 30 años y conozco la pobreza. Pero ahora recorriendo el Conurbano más profundo, a partir del cambio que ha habido de gobierno, uno puede entrar a los asentamientos y las villas donde no predominan los punteros que determinaban quién podía entrar.

Me estoy dando cuenta de la degradación social que ha habido… hace poco fui con el intendente, Martiniano Molina, a meterme en el corazón de la villa Itatí de Quilmes y estaban todas las calles con barro y hacía varios días que no llovía. Al preguntar, me dijeron que eso es un vertedero y que permanentemente están las bombas sacando agua, llueva o no. Esa degradación que ha habido en la vida cotidiana de la gente es terrible y no se ha hecho nada al respecto a pesar de que se han hecho muchas inversiones de los organismos multilaterales con créditos para poder urbanizar este sector de Quilmes.

La gente se va acostumbrando a vivir en la indignidad y le van quitando esa idea de ascenso social. Yo viví en una villa y teníamos la idea de salir y de mejorar la calidad de vida a partir del trabajo o la educación. Ahora muchos no la tienen.



- Como lo ha habido con las Pymes, ¿hay algún proyecto para beneficiar al empleado?

- El Presidente lo está diciendo y estará en la agenda parlamentaria para empezar a discutir bien cómo se establecerán las nuevas relaciones también para terminar con las mafias de los juicios laborales que todos conocemos que existen, al mismo tiempo que los trabajadores no pierdan sus derechos que les corresponden. Es importante que con esas reformas, las Pymes no tengan miedo de tomar nuevos trabajadores en blanco y que tengan respaldo del Estado como para que no queden presos de estas mafias.

Esto va a generar una mayor calidad de empleo ya que el 40% de la masa laboral trabaja en negro. Tiene que ser después de las elecciones y en un año no electoral para que eso sea política de estado. El primer derecho que hay que garantizar es el del trabajo.