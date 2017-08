“No queremos una Argentina con ajuste, pero tampoco con corrupción”, dijo Massa

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON DEMOCRACIA

¿Qué se pone en juego en esta elección?

-Se pone en juego qué economía vamos a tener en la Argentina los próximos dos años. Hay que darle el mensaje al Gobierno desde las urnas, de que la clase media necesita que las decisiones económicas y del Estado sean en beneficio del trabajador, jubilado y comerciante que la está pasando muy mal y la discusión tiene que girar alrededor de eso.

-El Gobierno dice que la economía está creciendo, pero la gente en la calle no lo percibe, ¿por qué?

-Lo que creció es la ganancia de algunas empresas, como las de luz y gas, que son las que más ganaron en los últimos 16 meses; crecieron la ganancias de los bancos, porque el Banco Central paga 26 puntos de tasa de interés, por lo que las entidades bancarias toman el dinero de la gente y la ponen en los Lebac y, sin hacer nada, ganan 26.5 sin pagar el impuesto a las ganancias; ganan algunas empresas de juego y algunas autopistas. Todo eso es plata que se concentró en 5 ó 6 empresas y que la perdió la gente del bolsillo. Perdió el carnicero, perdió el que vende zapatos en un comercio, perdió el textil y perdió el laburante que dejó de comprar carne para comprar pollo. Además perdió la mamá que siente que el Estado no la protege y que no puede comprar la leche de los chicos. Veo que ahí hay ganadores y perdedores. Nosotros sentimos que para que la economía argentina arranque, los grandes ganadores tienen que ser los de la clase media.

Las mentiras y los compromisos no cumplidos de campaña hacen que hoy a la gente la invada la decepción.

-El Gobierno insiste en que o se profundiza el cambio o se vuelve a las mafias, ¿cree que es una estrategia electoralista?

-La pelea contra las mafias hay que darla en todos los órdenes. Un policía que arriesga su vida no puede cobrar 12 mil pesos, de alguna manera lo están condenando a tener que mendigar para llegar a fin de mes. Me parece muy importante que demos las peleas contra las mafias judiciales, contra los jueces saca-presos, porque cuando los jueces liberan, lo único que hacen es consolidar la idea de impunidad.

-En medio de una fuerte polarización, ¿hay lugar para la ‘ancha avenida del medio’?

-El mensaje es claro a favor de la esperanza, de qué país pretendemos en términos de quiénes son los principales actores de la Argentina para nosotros. Cuando planteamos lo de la seguridad, lo que queremos es que la gente se sienta protegida por el Estado; cuando planteamos lo de bajar los precios en la luz, gas y los alimentos estamos diciendo que hay que fijar prioridades. Por qué le descuenta el Gobierno el impuesto a las ganancias a los bancos, a los bancos internacionales y no al laburante que es el que mueve nuestra economía cuando compra en el supermercado.

-Tiene encuestas, ¿cuáles son las expectativas para esta elección?

-Somos muy optimistas y estamos convencidos de que los argentinos no quieren volver para atrás y no quieren convalidar la corrupción, pero tampoco quieren seguir en esta lógica que condena al ajuste, ya que los argentinos no quieren que se aumente la edad para jubilarse, no quieren que se sigan bajando jubilaciones y creo que han elegido construir una alternativa. Nosotros somos simplemente el instrumento de esa alternativa que lo que pretende es decir que no queremos una Argentina con ajuste pero tampoco queremos una Argentina con corrupción. Además creo que hay muchas personas, sobre todo los que se ilusionaron con un cambio y que no se equivocaron, porque necesitamos un cambio, pero el problema es que las mentiras y los compromisos no cumplidos de campaña hacen que hoy a la gente la invada la decepción. Lo que tenemos que hacer es decirles que no bajen los brazos porque vamos a dar la pelea, porque esos compromisos que tienen que ver con los cambios que se necesitan en la Argentina, se cumplan.