Almirante Brown: “Este sector ha quedado detenido”

ESPERAN QUE LLEGUEN OBRAS A ESTE SECTOR

Hace mucho tiempo que los residentes del barrio Almirante Brown no ven mejoras en sus barrios. Más aún, hay quienes se enojan porque hay trabajos y proyectos en muchos vecindarios de la ciudad, menos en este..

“Ha quedado detenido, hace muchos años que a ese sector no llegan obras, a excepción alguna cuadra de cloacas o agua corriente, pero hemos quedado totalmente atrasados en comparación a otros barrios de Junín”, explica el presidente de la sociedad de Fomento, Julio Míguenz, quien recuerda que en esta zona “no hay cordón cuneta ni gas natural, faltan las cloacas en algunas cuadras, el alumbrado público no está en condiciones”, todos reclamos “que se vienen realizando” y sobre los que piensan seguir insistiendo.

Las calles

Uno de los principales reclamos de los vecinos tiene que ver con el estado de las calles.

Desde la comuna les informaron que, antes de que llegue alguna obra de cordón cuneta y base estabilizada, se deben hacer desagües pluviales para descomprimir el agua que se junta en el barrio y que descargue antes de llegar a Alberdi, donde también se suele juntar mucha tierra después de las lluvias.

Mientras tanto, solicitan que pasen las máquinas para arreglar las calles y que las ensanchen, porque hay algunas que con el tiempo se fueron estrechando. “A raíz de tantos años de abandono y de lluvias que arrastra la tierra –dice Míguenz–, ahora es necesario rellenar algunas calles porque los caños del agua corriente están a 15 o 20 centímetros, entonces cada vez que pasa la motoniveladora rompe alguno. En Bozzetti, por ejemplo, se ven caños de agua al aire. Esto es urgente”.

Alumbrado

Otra demanda de los lugareños es por la baja tensión que hay en el servicio eléctrico domiciliario. Por esta situación ya se cursaron cartas e intimaciones a la empresa Edén S.A. “A veces ni siquiera prenden los tubos fluorescentes –cuenta Míguenz–, también suele pasar lo mismo con las luminarias de las calles, en el jardín maternal no andan los aires acondicionados, en las casas las heladeras no funcionan como corresponde y se han quemado electrodomésticos. Así que vamos a reclamar por eso. El tendido de la red domiciliaria está en un estado deplorable, por eso le mandamos una carta documento a Edén, porque si sucede alguna desgracia van a ser ellos los responsables”.

Asimismo, los vecinos de Almirante Brown advierten que el alumbrado público también “está totalmente deteriorado”, puesto que se retiraron muchas luminarias porque se vencieron o quebraron los postes, pero nunca se repusieron. “En muchas calles sucede esto”, señala Míguenz, para luego remarcar que también hay desidia por parte de los residentes: “En Chile, desde Leopoldo Lugones hasta la Ruta 188 están todas las luminarias rotas, en eso tenemos que hacer una autocrítica los vecinos, porque si rompemos las luces, es nuestra responsabilidad por no cuidarlas”.

Gas natural

El gas natural es un servicio inexistente en Almirante Brown, a excepción de las casas del Plan Federal.

“Hace más de diez años que venimos reclamando la ejecución de obra de gas natural en el barrio”, se queja Míguenz.

Es que algunos años atrás los vecinos realizaron trámites, firmaron planillas, se hicieron proyectos, planos y hasta el presupuesto, pero en los últimos meses les informaron que todo eso “dormía en un cajón”. Ahora ese trabajo empezó a reflotarse, aunque saben que la concreción va a llevar unos cuantos meses.

Seguridad

Por último, la seguridad también es un tema de preocupación, como explica Míguenz: “Como en todos los barrios, el nuestro no es un paraíso, hay chicos molestos, y estamos trabajando en este tema. Tuvimos algunas reuniones con las autoridades policiales, vemos recorridas de los patrulleros, aunque no tan seguidos”.