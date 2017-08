Vidal en Junín: “Nuestro compromiso consiste en devolverle el trabajo a la gente”

ESTUVO EN UNA FÁBRICA DE PASTAS

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra recorriendo los distintos distritos bonaerenses de cara a las PASO, visitó nuestra ciudad. "Cuando vengo a Junín, me gusta ver cómo avanzan las obras y que estemos un poco mejor cada día", resaltó.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo este mediodía en Junín más precisamente en la fábrica de pastas Pacheca en donde dialogó con sus dueños y luego brindó una conferencia a los periodistas.

"Hay muchas pymes que queremos que crezcan de esta manera, por eso el presidente, Mauricio Macri, impulsó una ley en todo el país que genera beneficios a todos estos emprendimientos para que puedan postergar el pago del IVA, tengan beneficios en ganancias y acceso a créditos más blandos. Nuestro trabajo es para apoyar el trabajo de ellos, por eso estoy muy contenta de estar en Junín, nuevamente", agregó.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires aseguró que "los vecinos, los intendentes y todo el equipo de gobierno provincial somos un equipo, que trabajamos en conjunto para que, en esta ciudad, todas las obras que se esperaron durante muchísimo tiempo se hagan realidad. He venido muchas veces a Junín y ahora me gusta ver cómo avanzan las obras después de momentos tan difíciles que pasamos con las lluvias, yo se que hay muchos bonaerenses que no la están pasando bien, a ellos les digo que también van a progresar, porque un año y medio es poco tiempo para cambiar todo lo que se hizo mal en 25 años, pero ya empezamos".

Luego de la visita, y todavía muy sorprendidos, Lorena y Lucas, que llevan adelante el emprendimiento visitado por Vidal, expresaron: "Es un orgullo enorme. Ella es una persona muy importante y uno puede compartir o no cosas con ella, pero no podemos negar la importancia que tiene, por el rol que ocupa y que tenga la humildad de venir a Junín y visitarte es un reconocimiento, un empujón y un aliento a seguir".

"Su vista nos ayuda a conocer y nos ayuda a seguir creciendo, es importante que nos escuche y que podamos charlar con ella sobre diferentes líneas de crédito que hay, sobre las herramientas que hoy tienen a disposición emprendimientos como el nuestro, por eso digo que para nosotros es maravilloso que nos hayan visitado", resaltó Lorena.

Por último, Juan Fiorini, secretario de Gestión y Modernización del municipio, y pre candidato a senador por la Cuarta Sección electoral, dijo que "es muy importante que la gobernadora nos visite y lo haga para escuchar a dos emprendedores, que han crecido muchísimo, para saber qué dificultades tienen, en qué se los puede ayudar. Acompañar a estos emprendimientos significa que ellos puedan crecer y ese crecimiento genere mano de obra. Obviamente también es muy importante que la gobernadora nos visite en este momento de campaña".