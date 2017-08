“El vecino no llega a fin de mes”, criticó Nazareno Diotti

POR UN NUEVO JUNÍN

A diez días de las PASO, la agrupación vecinal Por un Nuevo Junín, que postula como primer precandidato a concejal al ex jefe de la Anses Nazareno Diotti, sigue recorriendo y visitando diferentes barrios, sociedades de fomento y centros de jubilados de la ciudad para dialogar con los vecinos sobre las problemáticas más urgentes, acercando sus proyectos y propuestas.



"En todas las recorridas que hacemos por los barrios, y la gente que se acerca a nuestro local (Rivadavia 230), notamos la preocupación del vecino, que no puede llegar a fin de mes, porque se quedaron sin medicamentos, porque las tarifas de gas y de luz les resultan impagables, porque el transporte público quedó en anuncios, porque la seguridad sigue siendo una materia pendiente”, remarcó Diotti, primer precandidato a concejal de la lista 847 que también postula en los primeros lugares a Andrea Masino, perito en accidentología, y al ex comisario Mario Barzola.



El dirigente -vicepresidente del PJ local- manifestó: “Deseamos un nuevo Junín, con seguridad para todos, trabajando desde el llano. Mi tarea fue siempre de militancia, desde muy chico y ahora podemos demostrar que somos un espacio político nuevo que se va a proyectar no solamente para este año, sino mirando también 2019”.