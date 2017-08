Sigue sin solución la atención médica de especialistas por PAMI en nuestra ciudad

FALTA DE COBERTURA SOCIAL

Los afiliados a dicha obra social que quieran acceder a una consulta con algún médico especialista deben abonar entre 300 a 600 pesos (como mínimo) en forma particular o bien ir al Hospital. Las clínicas no tienen especialistas que atiendan por PAMI.

Continúan los reclamos por la falta de médicos especialistas que atiendan por la obra social de PAMI Junín.

Si bien desde la dirección de dicha obra social, que abarca principalmente a jubilados y pensionados, habían asegurado que las clínicas (Centro e Imec) iban a tener médicos especialistas que atendieran a los afiliados a PAMI, Democracia pudo constatar que no es así.

Salvo los casos de internación, donde la cobertura por PAMI es del ciento por ciento, si el afiliado que no está internado quiere hacerse atender por algún médico especialista, debe abonar la consulta en forma particular o ir al Hospital Interzonal, donde la atención es gratuita.

No hay médicos especialistas que atiendan por PAMI en las clínicas privadas de Junín y en consultorios particulares, el costo de cada consulta oscila entre los 300 y los 600 pesos, como mínimo.

A principios de junio, la doctora Luciana Gómez Panizza, en diálogo con Democracia, manifestó: “nosotros tenemos el compromiso del Hospital y de las clínicas de informarnos quiénes son sus especialistas para que los tengamos en los módulos de atención. Ya están trabajando en eso. Esta situación es absolutamente transitoria, esto va a estar cambiando en poco tiempo”.

En aquella oportunidad, ante el cambio del sistema a partir del 1° de junio, las autoridades de PAMI Junín hablaron con este medio y dijeron: “la nota de PAMI central, refiere también un cambio de sistema mixto, para mejorar los ingresos, pero el Círculo Médico ha quedado afuera”.

Sin dudas el Círculo Médico quedó afuera, pero con ello también el acceso a la salud de muchos jubilados que no tienen para abonar las consultas particulares y no les queda otra que ir al Hospital, y perder muchas horas y días enteros de su vida para poder hacerse atender, si es que llegan a tiempo, puesto que dicho nosocomio está muy exigido en su atención a la población de escasos recursos, sin obra social, y también de aquellos que tienen obra social pero no pueden pagar el plus que generalmente cobran los médicos en sus consultas particulares.

A esto se agregan ahora los cientos, miles de afiliados a PAMI, que antes eran atendidos por sus médicos de toda la vida, y ahora se encuentran con serias limitaciones económicas dadas las graves carencias que hay en la cobertura social.

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados “Sargento Cabral”, Julio Castro, secretario general de la organización, aseguró a este medio que todos los días reciben múltiples reclamos de la gente nucleada en su centro o vecinos en general, que no pueden tener acceso a la salud, porque no pueden pagar consultas, remedios y cuando van al Hospital, deben esperar días para que lo atiendan.