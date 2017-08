Unidad Ciudadana visibilizó los 600 días de la promesa incumplida de transporte público

EN CAMPAÑA

“Este martes 1 de agosto se cumplieron 600 días de la asunción de Pablo Petrecca como intendente, cuando prometió que iba a volver el transporte público en la ciudad. Por ese motivo, desde Unidad Ciudadana de Junín se realizó durante todo el martes una intervención en distintos lugares de la ciudad, entre ellos en avenida San Martín y Sáenz Peña, ‘festejando el cumpleaños’ con una torta, velas, y un Fiat 600 ploteado. Además, se repartió folletería con la propuesta de transporte público del espacio”, señalaron desde este espacio político.

La diputada Rocío Giaccone expresó: "Estamos visibilizando una propuesta que hace años que la tenemos, y que queremos que se haga realidad. Junín para desarrollarse necesita tener un sistema de movilidad urbana que comienza con el transporte público. Hemos realizado una planificación con especialistas en la materia, pensando en un trabajo a largo plazo, sin una idea de rentabilidad empresaria, sino viéndolo como un derecho de los vecinos y una herramienta para el desarrollo de la ciudad".

"Cuando las propuestas están, los fondos son más fáciles de encontrar. Entendemos que teniendo un Intendente del mismo partido político que la Gobernadora y el Presidente no tendría que haber inconveniente para que el proyecto se pueda concretar".

En el mismo sentido, expresó que "además del ordenamiento del tránsito y del factor del desarrollo de la ciudad, existen otros beneficios sociales, como el subsidio al gasoil, que lo tienen el 95% de los municipios con transporte público y es algo que nuestros empresarios se están perdiendo".

Por su parte, la precandidata a concejal por Unidad Ciudadana Maia Leiva aseguró que "el intendente no parece haberse tomado en serio la necesidad que tenemos los juninenses con el transporte público. En cada barrio que recorremos es un pedido que realizan los vecinos. Parece una eterna promesa".

Asimismo, Leiva expresó que "le ofrecemos al intendente nuestra propuesta, un proyecto realizado con un equipo de técnicos que estudiado la ciudad, detallando líneas, circuitos, frecuencias y tipo de vehículos. No se puede seguir jugando con la ilusión de la gente".

En tanto, el precandidato a concejal por el mismo espacio José Bruzzone indicó que "estamos 'festejando' el día 600 de una promesa incumplida. Cuando uno ve que el Hospital Interzonal está desbordado por consultas de traumatismos por accidentología; cuando uno ve que es imposible ordenar el tránsito en función de la cantidad de vehículos particulares que hay, cuando ve que se impone una política represiva de expropiación de motos a gente que no está en regla pero a la vez no se le brinda ninguna alternativa para trasladarse por la ciudad, vemos la necesidad del transporte público en Junín".