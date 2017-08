Leche materna: cada vez hay más donantes

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA

La leche materna es el alimento más completo para el recién nacido. Por eso, hace diez años funciona en la Provincia el primer Banco de Leche del país, donde 3.569 mujeres fueron donantes. En 2016, se sumaron 500 nuevas madres. Las redes sociales y los grupos de WhatsApp facilitan el acercamiento. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el ministerio de Salud bonaerense felicita a esas mamás y recuerda la importancia de amamantar.

La leche materna contiene todo lo que el niño necesita durante los seis primeros meses de vida. Tal como afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), reduce la mortalidad infantil, proporciona la energía y los nutrientes que el bebé necesita y lo protege de enfermedades infecciosas y crónicas. Por eso, se recomienda como única alimentación hasta los 6 meses de vida, y a partir de entonces, se la indica hasta los 2 años junto con otros alimentos.

Dar el pecho también contribuye a la salud y el bienestar de la madre porque ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, reduce el riesgo de depresión post-parto, de osteoporosis y de fractura de caderas. Esto sumado al ahorro económico y ecológico que implica no comprar leche de fórmula.

Teniendo en cuenta estos beneficios para la madre y el niño, el Banco de Leche del hospital provincial San Martín de La Plata realiza múltiples tareas a favor de la lactancia y para garantizar este alimento fundamental para los bebés internados. Las mamás se contactan por Facebook, mail, por teléfono o van al hospital, y después las agregan al grupo de WhatsApp, donde coordinan las entregas y reciben consejos por parte de profesionales.

“Son mujeres que donan su excedente para otros bebés prematuros y pacientes internados en la neonatología con otras patologías que –ya sea por enfermedad, medicación, ausencia o distancia–, no reciben la cantidad que necesitan de sus propias madres”, explicó Ana Tabuenca, jefa del Banco ubicado en la planta baja de la Maternidad del San Martín.

La especialista detalló que “tras verificar que sus análisis serológicos sean negativos para HIV, VDRL, toxoplasmosis, Chagas, hepatitis B y C y que cumplan con el protocolo de extracción y conservación de la leche en condiciones óptimas, pasamos por sus casas con un vehículo del hospital, una o dos veces por semana, a retirar la leche y dejarles envases estériles”.

Según los registros del Banco del San Martín, en 2016 se pasteurizaron 766 litros de leche humana donada, y desde 2007 fueron en total 6.766 los litros recolectados.

Las donantes

Desde que se inauguró el Banco de Leche colaboraron 3.569 madres, y año tras año se incrementa el número de nuevas donantes. En 2015 fueron 348, en 2016 pasaron a 500, y en lo que va de este año van 140. El boca a boca, Facebook y el grupo de WhatsApp acercaron a muchas mujeres que, como en el caso de Fernanda, mamá de Matilda de 3 meses, encontró una opción para dejar de tirar la leche que le sobraba.

“A los días que nació mi hija me empecé a sacar leche porque tenía mucha cantidad, y como no se me ocurrió freezarla, la tuve que tirar. Por Facebook llegué al Banco de Leche y les escribí, me explicaron el protocolo de extracción y conservación de la leche y a los 4 días vinieron a buscar los tarritos”, comentó Fernanda, quien dijo sorprenderle la cantidad de mamás que hacen lo mismo, ya que “por semana, una o dos se suman al grupo para coordinar entregas”.

Lo mismo sucedió con Florencia, mamá de Felipe de 6 meses, que tras extender su licencia laboral se encontró con un stock de leche disponible. Fue ahí que a través de su grupo de WhatsApp de gimnasia para embarazadas se contactó con el del Banco de Leche. Ambas coinciden en que es un acto de amor y de entrega para los bebés internados que tanto lo necesitan, y destacaron la dedicación de los trabajadores del lugar.

Las interesadas en contactarse con el Banco de Leche pueden hacerlo mediante la página de Facebook: Banco de Leche Materna La Plata, a través de su mail: bancodelechelaplata@gmail.com o al teléfono directo (0221) 4895501.