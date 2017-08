El Intendente saludó a empleada municipal

SE JUBILO

El intendente Pablo Petrecca saludó y entregó un presente a la empleada municipal María Amelia Ibáñez quien deja el municipio luego de 24 años de trabajo. Mela, como se la conoce en el municipio, deja muchos recuerdos de sus compañeros de trabajo luego de tantos años al servicio de la función pública.

Al respecto, Petrecca manifestó que "necesitamos empleados así en el Municipio, comprometidos y con la camiseta puesta de Junín. Es una pérdida que se vaya pero el reconocimiento de sus compañeros de trabajo demuestran su valor en el municipio. Es un gracias enorme a todos ellos por los años brindado a la comunidad y por estar ahí al momento de hacer un trámite o a colaborar con el vecino".

Por su parte, Mela Ibáñez explicó que "les agradezco a todos por las muestras de cariño que me han hecho y si alguna vez hice algo mal les pido disculpas. A veces no venía con ganas al Municipio pero una vez que venía se me pasaba todo. Siempre me sentí muy bien en la municipalidad y disfrute mucho estos años. Siempre estuvo el Municipio por delante de cualquier camiseta política. Siempre tratamos que las cosas se hicieran bien con el grupo de trabajo que teníamos. Todos fueron maravillosos conmigo".