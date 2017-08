“Tenemos corazón y un oído abierto para el otro”, destacó Cure al presentar la lista

PARTIDO FEDERAL

"Agradezco a quienes nos acompañan. Hace diez años que no soy legisladora, pero la gente me sigue acompañando. Les pido a todos que nos sigan que no se van a arrepentir", expresó la dirigente juninense.

Encabezados por la precandidata a senadora provincial por la Cuarta Sección electoral Mirtha Cure, en un acto desarrollado ayer en el local de campaña, el Partido Federal presentó a sus precandidatos a concejales y consejeros escolares de Junín.



En primer término, quien hizo uso de la palabra fue el arquitecto José Luis Cornago, quien encabeza la nómina local para competir en las primarias del próximo 13 de agosto. En ese marco, expresó: "Vamos a tratar de llevar al Concejo todo lo que podamos oír de la gente, acompañando sus necesidades y sin mentirles".

Luego, el también dirigente del Club Atlético Sarmiento dijo: "Nos rodeamos de gente que nos puede ayudar, en salud, en materia económica, en deporte, seguridad, inclusión, todas las áreas que le preocupan al vecino".

A su turno, la dirigente Mirtha Cure afirmó: "Vamos con compañeros que hace muchos años con quienes transitamos el camino de la política, que nosotros valoramos para poder hacer por el otro, que es como lo sentimos".

Asimismo, la ex legisladora provincial pronosticó que en Junín su espacio hará una gran elección. “Conformamos una lista con buena gente, tenemos corazón y un oído abierto para el otro, eso es lo que nos potencia".



Finalmente, la ex diputada bonaerense remarcó: "Agradezco de corazón a quienes nos acompañan. Hace diez años que no soy legisladora pero la gente me sigue acompañando. Les pido a todos que nos acompañen que no se van a arrepentir".