Los visitantes en Junín cubrieron la mitad de la capacidad hotelera

VACACIONES DE INVIERNO

Si bien el movimiento de turistas en el centro de la Ciudad y la Laguna de Gómez fue perceptible, aún estuvo lejos de cubrir las expectativas de los hoteles y restaurantes.

Según las estadísticas de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), la ocupación en los lugares de alojamiento de Junín fue del 58% por ciento, aunque según un relevamiento de Democracia con empresarios locales, la mayoría de los huéspedes fueron por visitas “por trabajo” o “de pasada” hacia otros destinos y sólo durante los fines de semana de las vacaciones de invierno.

En este sentido, Roberto De La Fuente, vicepresidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de Junín, afirmó que los fines de semana fue cuando hubo más ocupación hotelera. “Cuando tenés una convocatoria a partir de un evento, por supuesto que suma y mucho, ya que durante la semana el tema del viajante ha disminuido y ya han cerrado dos hoteles en los últimos años: entre el aumento impositivo, la falta de trabajo y la crisis económica todo influye”.

Desde su establecimiento hotelero, De La Fuente notó que no hubo movimiento de turistas en ruta y sólo tuvieron gente de paso pero con una presencia escasa que vino realmente a instalarse a Junín.

“No nos olvidemos también que a nosotros nos influye negativamente el tema de la laguna La Picasa: yo lo tengo asumido que hay gente que para dos días en nuestra ciudad y después se va a San Rafael, esto hoy no lo hace porque tenemos cortada la Ruta Nacional 7”. Además de la Ruta 7, “no nos olvidemos que estuvo cortada la Ruta 188”, subrayó.

“Los que vienen desde Buenos Aires directamente usan la Ruta 8 porque se les hace mucho más ágil ya que si vienen por la Ruta 7 se tienen que desviar por otro camino para evitar La Picasa y nos está haciendo perder posibilidades de ocupación”, explicó

“Todos los eventos deportivos y culturales suman porque tenemos que tomar en cuenta que no somos Mar del Plata ni Carlos Paz, por lo que una convocatoria de 150 personas a nosotros nos suma ya que tenemos una plaza hotelera bastante acotada”, afirmó.

En este sentido, destacó el alojamiento de profesionales que vienen a Junín en el marco de obras y proyectos públicos. “Tenemos mucho más movimiento comercial ya que la gente en algún lado tiene que comer y dormir”, aseguró. Al respecto, dijo que “esto no solamente suma en hotelería sino que también hay movimiento en gastronomía, estaciones de servicio, farmacias, supermercados y comercios”.