Con una fuerte apuesta a la renovación, Unidad Ciudadana presentó la lista

CENA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA LA CAMPAÑA

Este sábado por la noche, Unidad Ciudadana de Junín realizó una cena de recaudación de fondos, en la cual presentó en sociedad su lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares. En el salón Libra, más de 250 personas, entre vecinos, amigos y familiares dieron el apoyo al espacio que tiene como referente en nuestra ciudad a la diputada Rocío Giaccone y cuya boleta es encabezada por la actual concejal Maia Leiva.

La diputada Giaccone expresó que "fue una cena de recaudación de fondos con una gran asistencia, lo cual para nosotros es muy importante. Hemos recorrido en estos años la ciudad, y hay un reconocimiento de vecinos que quieren colaborar, lo cual nos pone muy bien y nos da mucha fuerza". Y agregó: "También sirvió para presentar nuestra lista, de una manera llana, sin demasiado protocolo, ni conferencias de prensa. Se trata en su mayoría de jóvenes que participan por primera vez en una lista, con muchas ganas de trabajar por un Junín mejor".

LEE MÁS: Leiva: "El Intendente sigue sin cumplir las promesas"

En tanto, la concejal y primera precandidata a renovar la banca, Maia Leiva, indicó: "Hicimos el lanzamiento de campaña caminando los barrios, recorriendo la ciudad y charlando con los vecinos, y hoy compartimos una linda cena junto a familiares y amigos que apoyan esta propuesta. Sirvió también para seguir charlando sobre cómo se ha desorganizado la vida durante este último año y medio, y de qué manera debemos trabajar para volver a tener un futuro".

Asimismo, el precandidato a concejal José Bruzzone expresó: "Estamos muy agradecidos por la gente que vino a apoyar nuestra campaña. Seguimos escuchando sus ideas, sus aportes, sus necesidades, sus experiencias. Pienso que la diversidad de las personas que conforman la lista es una fortaleza. El proyecto recibe aporte desde muchas vertientes y nos reúne el objetivo en común y no la procedencia"

Por último, la precandidata a consejera escolar Lucila Scorsetti, expresó que "fue un encuentro muy importante porque vemos la predisposición a colaborar que tienen los vecinos", y en lo personal agregó: "Agradezco que me hayan tenido en cuenta. Estoy muy orgullosa por formar parte esta lista. Desde mi vocación docente -y en especial con mi enseñanza con adultos en los barrios y en la unidad penitenciaria- siempre me gustó abordar y conocer las problemáticas sociales. Esta es mi primera participación en política y tengo muchas ganas de trabajar para los vecinos", finalizó.