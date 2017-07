Diotti destacó las obras pero criticó la economía

POR UN NUEVO JUNÍN PRESENTÓ LA LISTA

"No se pueden disfrutar las obras si no se puede llegar a fin de mes", afirmó.

Fueron presentados este viernes por la noche los precandidatos a concejales y consejeros escolares de Por un Nuevo Junín, espacio político vecinalista que lleva como primer precandidato a concejal a Nazareno Diotti, quien en diálogo con la prensa afirmó:"Estamos inaugurando el espacio político, un espacio nuevo. Somos vecinos en acción que quieren comprometerse con la ciudadanía, con una ciudad de calidad porque los juninenses nos merecemos vivir mejor".

Diotti destacó su paso como titular de la UDAI Junín del Anses afirmando que "ese trabajo ahora está cosechando sus frutos: 5 mil computadoras entregadas, 1936 planes PROCREAR entregados, dos mil moratorias, 700 tarjetas entregadas. Se hizo un buen trabajo desde la Anses".

"No podemos desconocer que se están haciendo obras pero la gente está preocupada porque no llega a fin de mes, en que le han sacado los medicamentos, les aumentó el gas o la luz. No puede disfrutar las obras si hay todas esas preocupaciones", a la vez que remarcó como otro tema fundamental el transporte público.

Sobre empleo dijo que "no se está haciendo nada" y en materia de obras remarcó la necesidad de generar planes de viviendas para quienes no pueden acceder a un crédito hipotecario.