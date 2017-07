Omar Decarre encaró el rescate de los tesoros perdidos

VOCES Y SONIDOS EN EL RECUERDO

Hay fanáticos de toda clase. Los del tango conforman un género en sí mismo, especialmente aquellos que se dedican a coleccionar grabaciones. Algunos acumulan materiales por entretenimiento personal, otros, como Omar Decarre, prefieren compartirlos para que esos “tesoros”, encajonados en franco tren de extinción, puedan llegar a oídos de todos.

Los homenajes siempre son lindos y más aún si uno no espera un “número redondo” para conmemorar una u otra cosa. Fechas, precisas especialmente. El cantor Omar Decarre, dueño de una voz que todavía mantiene el color de sus primeros tiempos, no es coleccionista ni historiador, sin embargo acometió una quijotesca tarea, carente de fines comerciales. Se puso a desempolvar grabaciones domésticas, muy dispersas, de las viejas orquestas juninenses y solistas, como así de intérpretes y cancionistas, también locales. El rastreo fue meticuloso, pero con los infaltables baches que el paso del tiempo genera. No todo es completo, aunque sí sumamente valioso.En total, son cuatro discos. Dos de música ciudadana (instrumental) y los restantes dedicado a cantantes y cantores. La suma global nos remite a nada menos que a 85 registros.

El volumen Nº 1 de música ciudadana instrumental contiene temas interpretados por Armando Álvarez, Argentango, Raúl Barbieri-Heber Domínguez, Rubén Croccinelli, Cuarteto Romano-Viora, Juanjo Domínguez, El Revire Tango Trío, Angel Faré-Pepe Gutiérrez, Angel Faré, Alfredo Farías, Oscar Farías, Osvaldo Gaitán-Héctor Raúl Bianco, José María García Roqués, Francisco “Bocha” López, Quinteto Matías López, Los Cachos (Falcón-Correa) y Orquesta “El Lanudo Cara Negra”.

El CD Nº 2, siempre de música instrumental, nos depara estos ejecutantes: Orquesta Típica Bianco, Orquesta Típica Bristol, Orquesta Típica Junín, Orquesta Típica Viora, Juan Carlos Pagano, Quinteto Argentino de Cuerdas (Enry Balestro), Quinteto Carlos Buono, Quinteto Instrumental “J”, Lalo Rasia, Miguel Salem-Oreste Lapadula, Sexteto Lapadula, José María Taulamet, Damián Tuso, Oscar Velilla, Héctor Villaplana-Rubén Lencina, Carlos Nahuel Vivier y Héctor Zerillo.

En cuanto al disco Nº 1 de cantantes y cantores, reúne a estos intérpretes: Adriana Lavie, Alberto Alvarado, Jorge Andrades, Norma Antoncic, Marcelo Biondini, Gisela Bustamante, Héctor Caligiuri, Hugo Casanovas, Juan Antonio Centoz, Gerardo Corro, Carmen De Tomás, Omar Decarre, Roberto Decarre, Roberto César Diotti, Javier Durán, Horacio Fernández, Luis Fernández, Rosana Ferreyro, Mario Galante, Jorge Gallardo, Raúl Gallardo, Cholo Gaudino, Enrique Mario Giagante, Edgardo González, Obdulio Grosso y Luis Guillermo.

El CD Nº 2 de cantantes y cantores ofrece los siguientes atractivos solistas: Mirta Torres, Raúl Ledesma, Claudia Levato, Eduardo Mangieri, Nidia Marchetti, Horacio Masino, Ricardo Massone, Juan Matta, Jorge Micheref, Jorge Nazar, Noelia Oberti, Osmar Pagano, Claudia Pannone, Juan Andrés Pastorino, Alfredo Peters, María Angela Picchi, Beatriz Pícolo, Julio Pulido, Pedro Riera, Mirta Rivarola, Oscar Rodríguez, Liliana Salino, Esteban Strangi, Miguel Suárez y Hugo Teruzzi.

La intención de sintetizar en palabras, en versos y en sonidos la vida creadora de músicos y cantantes de Junín de todas las épocas, tal vez sea una de las empresas más bellas de los últimos tiempos. El deseo de Decarre ha sido, sin duda, fortalecer los recuerdos, aunque él -en su humildad- no lo dice concretamente.

Se supone que la satisfacción de todo esto es saber que las cosas no se van a perder. Entre los coleccionistas hay diferente clase de gente. Están los que dan y los que esconden. Pero en este caso, Omar recurrió a los familiares de músicos que ya no viven, a su propio archivo o apelando a la generosidad de sus amigos. Una tarea de hormiga, paciente y meticulosa, que le tomó varios meses.

El trabajo se recopilación discográfica y técnica, llevado a cabo desde setiembre de 2015 y finalizado en abril de 2017, fue realizado por la empresa local O.R.L.I. Video.