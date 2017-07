Romero: “Nos duele lo que les pasa a los laburantes y a los más humildes”

REUNIÓN EN JUNÍN DEL RANDAZZISMO

El randazzismo de la Cuarta Sección electoral se dio cita en el club Mariano Moreno de Junín, que vio sobrepasada la capacidad con más de 1200 asistentes a la cena que organizó el espacio Cumplir del Frente Justicialista. Oscar Romero fue el anfitrión y comenzó las actividades con una caminata junto a la precandidata a senadora nacional Florencia Casamiquela, en el barrio Evita. También en la sede de la Sociedad de Fomento, ambos dirigentes brindaron una conferencia de prensa.

Por la noche, llegaron a Junín los precandidatos a diputados Eduardo “Bali” Bucca, quien encabeza la nómina en esa categoría y la dirigente María Eugenia Zamareño, quien es tercera en la misma lista. Allí se sumaron a Romero y Casamiquela, los pre candidatos a concejales encabezados por Daniel Giúdiche y dirigentes y precandidatos de toda la Cuarta.

“Estamos viviendo un proceso trascendente”, dijo Julián Domínguez a la hora de su oratoria. “Estas elecciones legislativas son también un nuevo rumbo para el justicialismo y mi apoyo a estos candidatos jóvenes es absoluto”, señaló el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

A su turno Florencia Casamiquela hizo fuertes críticas al Gobierno nacional indicando que “la gente lo que nos dice en nuestra recorrida es que la pasa mal, que no llega a fin de mes y que las tarifas son una locura”

“Bali” Bucca indicó: “Nosotros perdimos y debemos hacer la autocrítica necesaria para comprometernos a cumplir con nuestra gente, que nos necesita más que nunca” “Por eso tenemos que trabajar incansablemente, no solo para estas elecciones, sino para construir una alternativa para el 2019 que nos permita conducir el país y la provincia de Buenos Aires”.

Finalmente, el diputado nacional Oscar Romero instó a la militancia a trabajar “como lo hubiera hecho Evita”.

“Nos duele lo que les pasa a los laburantes, a los sectores más humildes y a nuestros jubilados, por eso tenemos un compromiso con ellos y es militar con mucha pasión para escuchar y estar muy cerca de la gente”, dijo Romero.

Y agregó: “No trabajamos para las encuestas, ni para los titulares de los diarios, ni miramos quién habla muy lindo en la televisión, trabajamos porque somos peronistas. El 13 de agosto no hay dudas de que la única alternativa para construir un futuro con más justicia social es Florencio Randazzo”.