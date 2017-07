Guillermo Montenegro: “Hay que hacer un cambio en la Ley Penal”

RUMBO A LAS PASO

Guillermo Montenegro, nacido en Mar del Plata, renunció en 2007 a su cargo de Juez Federal para asumir como Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde estuvo ocho años y fue quien creó la Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. “Trabajé en la Capital Federal junto a Mauricio (Macri) los primeros ocho años de gobierno pero siempre viví en la Provincia”, explicó en una entrevista a Telejunín.

En 2015 fue nombrado embajador argentino en Uruguay por el presidente Mauricio Macri y, en la actualidad, es candidato a diputado nacional por Cambiemos.

- ¿Qué se ha encontrado en los diálogos que mantiene en los timbreos que se hacen en la Provincia?

- En tema de seguridad lo que se encuentra es una presencia de la droga en nuestra Provincia que es muy fuerte. Es una problemática que atraviesa toda la provincia de Buenos Aires a la cual María Eugenia (Vidal) tomó la decisión muy fuerte desde principio del año pasado de combatir el narcotráfico, las mafias y el juego ilegal. El principal problema que uno ve en el territorio bonaerense tiene que ver básicamente con lo que es la droga y el nivel de violencia que aumenta con la utilización de este tipo de sustancias.

María Eugenia tomó la decisión de combatir el narcotráfico y las mafias.

Me parece que es importante bajar el costo que tiene la política dentro del Estado.

- ¿Puede ayudar lo que se está hablando de bajar la edad de imputabilidad de los menores para controlar el tema de la droga?

-Creo que hablar solamente de una medida en un problema multicausal como es la seguridad y el tema de la droga es un error. Está claro que la ley penal de Argentina necesita una modificación en cuestiones como la minoridad ya que la última modificación en relación a esto fue en el gobierno de Videla con lo cual está claro hacer un cambio. Ha cambiado la modalidad delictiva y la edad de las personas que cometen los hechos: no solamente hablando de la baja de edad de imputabilidad se va a corregir un flagelo como es la droga. Esto además se resuelve más fácil con la presencia del Estado como lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires con la posibilidad de contar con Centros de Primera Infancia y de ir a buscar a estos chicos tratando de ver cuál es la solución en el mano a mano. Me parece que sin un trabajo en conjunto de todo el Gobierno tanto municipal, provincial y nacional, no habría ningún resultado. Es importante no mentir, juntarse con la gente para ver la necesidad que tiene la sociedad de luchar contra la droga y ver cómo trabajar con los menores sin hablar de la edad de imputabilidad.

-¿Cuáles van a ser los ejes de los temas centrales en caso de acceder a una banca representando a la provincia de Buenos Aires?

- Los más importante que tiene la provincia de Buenos Aires es que todos los diputados nos juntamos a dialogar sin importar el espacio político y que junto con el gobierno de la Provincia ver cuáles son las propuestas que podemos hacer para mejorar la calidad de vida del bonaerense. Yo siempre estoy pensando que desde chicos nos vienen diciendo que habitamos la provincia más rica. Pero tambien es la que más pobreza tiene y me parece que esto es una de las cuestiones que tenemos que revalorizar y buscar soluciones para que los bonaerenses vivamos mejor.

-Las principales figuras de Cambiemos están ya en campaña pero también en la gestión. ¿Es esto positivo?

- Siempre la gestión a uno lo atrapa pero me parece que lo que te permite una campaña es visualizar personalmente de cuáles son los problemas y que en definitiva eso te nutre en información como para poder después cambiar la realidad. Estar en la gestión y nutrirte de la información del vecino te da un bagaje que te permite tomar mejores decisiones por lo que siempre hablamos con María Eugenia Vidal y el equipo de estar cerca de la gente.

Los cambios no son circunstanciales sino que son estructurales que permiten que los bonaerenses y los juninenses vivan mejor.

Desde hace 25 años estamos viviendo de la misma manera y me parece que es importante empezar hablar de lo que se está haciendo.

-¿Hay que cambiar este sistema electoral con respecto a las PASO?

-Yo creo que hay que hacer varias reformas con lo que tiene que ver con la política. Lo explicaba la Gobernadora muy claro de cómo bajar el gasto de la política y en eso nos tenemos que concentrarnos los espacios políticos y pensar que ese dinero puede ser utilizado para otra cosa. No es achicar el Estado, sino la política dentro del Estado con las cantidades de asesores que pueda llegar a tener un diputado, senador, los gastos que pueden ser inocuos como en algunas PASO. Me parece que es importante bajar el costo que tiene la política dentro del Estado sin afectar el funcionamiento y creo que esto sí es una discusión que merece ser dada con complejidad para generar un ahorro y que esa plata sea utilizada de otra manera. Esto lo tiene muy claro tanto María Eugenia (Vidal) como Mauricio (Macri) y estas son algunas de las ideas que tenemos para lograr un consenso y mayorías en las distintas cámaras.

-¿Hay alguna visita prevista para la zona del noroeste de la Provincia?

-Sí. Para mí sería un placer concurrir y lo pedí expresamente por la relación que tengo con Pablo Petrecca y porque Junín me parece un lugar que es muy lindo donde tenemos que ir motivando y generando todo esto que venimos hablando con los vecinos de este cambio que se inició en la provincia de Buenos Aires.

Desde hace 25 años estamos viviendo de la misma manera y me parece que es importante empezar a hablar de lo que se está haciendo en materia de seguridad, infraestructura, educación e inclusión social. Los cambios no son circunstanciales sino que son estructurales que permiten que los bonaerenses y los juninenses vivan mejor.