Petrecca: “Los vecinos nos dicen que la avenida Alvear parece Roque Sáenz Peña”

INAUGURARON LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, inauguró oficialmente la pavimentación e iluminación de la avenida Alvear, una obra largamente esperada por los vecinos del sector y por los miles de juninenses que a diario transitan por esta importante arteria.

Durante el corte de cintas, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario General del Gobierno de Junín, Martín Beligni; el secretario de Gestión y Modernización, Juan Fiorini; el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Balestrasse; y el ex intendente Abel Miguel, concejales, vecinos, entre otras autoridades. Además, estuvieron presentes Osvaldo Giapor y Jorge Libonatti, en representación de la Federación de Sociedades de Fomento; y decenas de vecinos que se acercaron para participar de lo que fue un verdadero festejo.

“Es una emoción tremenda ver esta obra finalizada y un placer enorme ver la alegría y la emoción de los vecinos”, expresó Petrecca. “Esta es una obra muy grande, no solamente de pavimento, sino también de reductores de velocidad y luminarias, luces LED que realmente han transformado el lugar”, agregó.

“Algunos vecinos nos contaban que hace treinta años que viven acá y que no se podía transitar, que era un pastizal. Hoy están contentos y nos dicen que por fin nos acordamos de ellos y que la avenida Alvear ‘parece Sáenz Peña’. Esto es simplemente lo que tenemos que hacer: obra pública que transforme y mejore la calidad de vida de los vecinos”, expresó.

En esta línea, el intendente destacó el trabajo conjunto con fomentistas y vecinos en general y agradeció a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y al presidente Mauricio Macri, “que han posibilitado todas las obras que se están realizando en la ciudad”. “Hoy la obra pública es una realidad”, enfatizó.

Fiorini: “Ganamos un acceso a la ciudad”

Por su parte, Fiorini expresó: “Fue una decisión de este gobierno, junto con el gobierno provincial y el nacional, hacer la obra de pavimento en Alvear, que es estratégica porque ganamos un acceso a la ciudad y porque además la une al Parque Industrial. También se une con otra obra que estamos haciendo, que es la repavimentación de la avenida Circunvalación y la rotonda”.

“Además, acá tenemos el desagüe pluvial norte, que va a hacer que la lluvia deje de ser un problema y, junto con las luminarias y los reductores, están cambiando la fisonomía del lugar. La emoción es algo que se repite en todas las obras que estamos haciendo, sobre todo en las de agua, cloacas y asfalto”, agregó.

En el mismo sentido, Beligni manifestó: “Esta obra le cambia la vida a los vecinos y lo que hacemos también es integrar la ciudad. Queremos que todos sientan que tienen los mismos beneficios y que sus impuestos valen. Nos gusta hablar con hechos, por eso acá tenemos en una misma arteria asfalto, reductores de velocidad y luminarias LED”.

“También se está trabajando sobre la avenida de Circunvalación, en las cloacas del Parque Industrial y estamos recuperando los predios ferroviarios que quedan aquí cerquita. Nos sentimos felices de ser parte del equipo de Pablo, un equipo muy grande, que habla con hechos concretos y este es uno de ellos”, agregó.

A su turno, el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, expresó: “Es muy importante darle vida a este sector que estaba totalmente muerto. Los vehículos no podían entrar, no había ambulancias…Pero hubo una sociedad de fomento que trabajó muchísimo, pidió, rogó y este intendente la escuchó. De esta manera, esta obra, que era indispensable para la ciudad y que parecía que era imposible, hoy es un hecho”.

“Esta era una idea de hace muchos años atrás y hoy se ve concretada. Tenemos que agradecer al intendente y a las personas que trabajan con él, porque le pusieron amor y voluntad para lograrlo”.

Finalmente, Balestrasse afirmó: “Estamos disfrutando de la inauguración de una obra largamente deseada por los vecinos y que era uno de los proyectos del intendente, Pablo Petrecca, que quería dotar a esta zona de un acondicionamiento absolutamente distinto. Esto trae urbanidad, desarrollo y modernidad; trae el centro a la periferia”.

“Los vecinos están realmente muy contentos. Son 23 cuadras con pavimento de hormigón, que se dejaron preparadas para que pase la obra de desagüe pluvial que viene atrás de esta obra. Y todo se va a completar con el desagüe pluvial en las plazoletas y luego con un parque lineal en la zona”, agregó.

“Es un sueño cumplido para el equipo de trabajo, para el gobierno y, sobre todo, para los vecinos”, concluyó.

Satisfacción vecinal

Silvia: “Yo hace 40 años que vivo en este barrio y ahora hago de cuenta que estoy en Roque Sáenz Peña. Realmente me honra saber cómo está progresando este barrio. Nunca habíamos tenido este progreso, estoy ‘re-mil’ agradecida”.

Alejandra Soto: “El barrio cambió un montón. Yo recordaba cuando iba a trabajar con tierra, con barro y ahora es mucho más ágil salir, mucho más rápido. Los días de lluvia era intransitable, ahora es otra cosa”.

Claudia Ermácora: “Yo vivo en el plan Federal desde hace cinco años. Hace tres años nos llegó la primera factura de barrido, luz y limpieza. Abrí mi ventana y tenía un yuyal enorme adelante y barro, por eso no pagaba. Hoy voy a empezar a pagar”.

Vanesa Genovese: “Yo hace 44 años que vivo aquí en el barrio y la verdad que creí que nunca iba a ver esto. Quedó muy lindo, lo felicito”.

Pipo Genovese: “Realmente esto es un sueño. Parece mentira mirar y ver todo esto. Yo siempre decía que yo me iba a morir sin ver esto asfaltado, y hoy lo estoy viendo”.