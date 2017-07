Continúan con los trabajos en los caminos rurales

OBRAS PÚBLICAS

El Gobierno de Junín continúa trabajando en los caminos rurales, con el fin de mejorar las condiciones de transitabilidad de los distintos sectores del Partido.

Esta semana, las máquinas se trasladaron a la zona de Laplacette, en donde el agua acumulada había cortado uno de los caminos, causando así grandes molestias a productores y vecinos.

"Estamos arreglando un camino que estaba totalmente cortado. Realmente era un desastre y costó acomodarlo, pero con mucho trabajo realizamos un alteo para que el productor pueda pasar", afirmó el responsable del área, Néstor Traverso.

"Les pedimos a los productores que no pasen con muchos kilos, que cuiden los caminos y que no hagan cosas que no tienen que hacer, porque para eso estamos nosotros: para hacer los trabajos como corresponde", agregó.

El funcionario municipal destacó la labor realizada en conjunto con la Comisión de Caminos. "Lo mejor que podíamos haber hecho es trabajar con la Comisión de Caminos Rurales, porque los delegados de los cuarteles nos van informando de los lugares en los que hay bajos o los caminos que están rotos y así vamos trabajando en lo más urgente. Tenemos cinco equipos distribuidos por los distintos cuarteles", finalizó Traverso.

Por su parte, el referente del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Juan Tolosa Rossini, manifestó: "Junín no es solamente el casco urbano de la ciudad, sino también las localidades y los caminos rurales, en donde se está haciendo un trabajo muy importante".

"Sabemos de todos los problemas de agua y de inundaciones que venimos teniendo, pero Néstor y el equipo están realizando una tarea para sacarse el sombrero. Esto les permite a los productores sacar su cosecha y también impacta en la gente que vive por esta zona. En fin, se está haciendo un trabajo muy importante y de eso se trata: de estar presentes y trabajar todos los días para que todos los vecinos del Partido de Junín vean que hay un Estado presente y que los ayuda", finalizó.