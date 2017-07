El municipio colocó luces LED en el barrio Pueblo Nuevo

“PARA MEJORAR LA SEGURIDAD”

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recorrió el barrio Pueblo Nuevo para dialogar con los vecinos y constatar el funcionamiento de las nuevas luces LED, que se colocaron sobre las calles Newbery, España y Alem, desde Belgrano hasta Primera Junta.

Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por el referente del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Juan Tolosa Rossini; el secretario de Gestión y Modernización del Gobierno de Junín, Juan Fiorini; la diputada Laura Ricchini; concejales y miembros del equipo de gestión.

"Estoy muy contento por la recepción que tiene el cambio de luminarias en este sector y quiero recordar que se colocarán 1.838 luces LED en todo Junín, principalmente en las avenidas y en lugares como este, en donde hay un polo gastronómico importante y mucha circulación de vecinos", afirmó Petrecca.

"Entendíamos que luego de realizar la poda y el despeje de luminarias hacía falta cambiar las luces para brindar mayor seguridad. Y estamos felices por la recepción de la gente", agregó.

"Me quedo con las palabras de Fabiola, que dijo que ahora da gusto pagar las tasas, porque ve que sus tasas se ven reflejadas en servicios y en obras. Esto es lo que buscamos: seguir mejorando nuestra ciudad y la calidad de vida de nuestros vecinos", finalizó.

Por su parte, Tolosa Rossini manifestó: "Los vecinos nos decían que las calles España, Alem y Newbery eran una boca de lobo y hoy se encuentran con luminarias LED de última generación que, junto a la poda, los hacen sentir más seguros".

"Junín está rodeado de obras. En este caso era un barrio que tenía todos los servicios, pero le faltaba poda y luminarias, por eso trabajamos en ellas. Tenemos la satisfacción de saber que hay un Estado presente, que escucha a los vecinos y que responde a sus demandas y a sus necesidades", agregó.

Satisfacción de los vecinos

Tras conversar con el intendente, Analía Schumacher, vecina de Pueblo Nuevo, expresó: "La verdad que esto me parece excelente, ha mejorado un montón la seguridad. Si bien es un barrio que no tiene grandes problemas con el tema de la seguridad, a uno le da más tranquilidad estar con estas luces blancas, divinas, que alumbran todo".

"La poda que se hizo también es muy importante, porque para los que vivimos en zonas de muchos árboles es bastante molesto, ya que se nos tapan las canaletas y las banquinas para la circulación de agua", agregó.

Por su parte, Fabiola Biurrum indicó: "Estamos sorprendidos con la inversión que se ha hecho y nos pone contentos ver que lo que uno aporta al municipio se ve reflejado en este tipo de obras. Con estas luces nos sentimos más seguros, se ve mucho mejor".

"Además, veo muchos avances en barrios más alejados, como servicios de cloacas y otras obras importantes que se están haciendo. Hay gente que antes no tenía cubiertas las necesidades básicas y ahora desde el municipio están ayudando mucho para poder concretarlo. Ojalá los cambios se sigan reflejando para que lo sigan apoyando".

Guillermo Tortorella, comerciante de calle España, afirmó: "Yo no había visto cuando ponían las luces LED, porque las pusieron un fin de semana. Y cuando el lunes se prendieron parecía de día, nada que ver".