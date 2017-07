Críticas por la custodia de Petrecca

PARA 1PAÍS, DEJÓ SIN SEGURIDAD AL PUEBLO DE AGUSTINA

Desde 1País exigen “respuestas al intendente Pablo Petrecca por la falta de seguridad en la localidad de Agustina y la utilización del único patrullero que tiene la localidad y se utiliza para la custodia de su vivienda particular”.

“Cabe recordar que el pasado fin de semana ocurrió un hecho de mucha violencia en una bajada de lanchas de la Laguna Mar Chiquita, donde hubo varios heridos que debieron ser hospitalizados y el patrullero de la localidad se encontraba custodiando la vivienda particular de Petrecca”, dijeron.

Al respecto, el concejal Patricio Fay manifestó que "todos sabemos que la inseguridad en Junín se le ha escapado de las manos al municipio, pero no es justo que un pueblo de 500 habitantes quede sin protección policial por estar cuidando la residencia particular del Intendente".

Además el concejal Fay dijo que "esta obsesión del Intendente y su familia de andar con custodia policial las 24 horas es algo nuevo en Junín. Hace mucho tiempo que extraoficialmente criticamos esta metodología, porque evidentemente un intendente miedoso no va a darle a Junín la protección que necesita".

Por su parte, el concejal Andrés Rosa expresó que "no podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Un intendente y cualquier funcionario público debe estar en un pie de igualdad que el resto de los vecinos. Me parece un despropósito que una localidad quede desprotegida para destinar la custodia de un intendente cuando el costo es dejar sin seguridad a una comunidad de 500 habitantes y ante un hecho ocurrido de esta magnitud. Es el único intendente de toda la región que tiene custodia fija en su domicilio”.

“Cada día que pasa y que no se implementa un plan de seguridad serio es tiempo valioso que se pierde para el presente y para el futuro. Por otro lado, el municipio debe dejar de ahorrar dinero en plazo fijo que podría estar resolviendo problemas de inseguridad, deben cambiar esta mirada que invertir en seguridad significa un gasto improductivo. Así, sin una política integral que nos incluya a todos, será muy difícil modificar las condiciones actuales y para esto deben generar un cambio de manera urgente”, afirmó el concejal Rosa.