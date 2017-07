“Vecinos a escena” prepara una nueva obra

ESPECTACULOS

Al respecto, el director, Horacio Jáuregui, manifestó: “El 29 y el 30 de julio será el estreno de la obra Barranca Abajo de Florencio Sánchez, en el marco de las vacaciones de invierno. Como siempre tratamos de ofrecer obras de teatro argentino, clásicos, y ponerle una mirada para que la obra se vea actual. La misma es de principios del 1900 y el autor es nacido en Uruguay, pero se considera rioplatense ya que vivió mucho tiempo en Buenos Aires. Nosotros la hemos tomado porque nos daba la posibilidad de trabajar con un grupo nutrido de vecinos".

"Siempre tenemos una mirada que tiene que ver con la actualidad. En esta historia se narra la vida de un paisano que fue estafado y perdió sus bienes, su estancia y sus animales. Quien se ha visto favorecido por eso, lo deja seguir viviendo en la estancia con el fin de poder seducir y aprovecharse de su familia. Este hombre se da cuenta y tiene un final que no lo vamos a contar para que la gente lo venga a ver", dijo Jáuregui.

LEER MÁS: “Vecinos a escena”, un espacio donde se hace posible el sueño de ser artista

Además, agregó que "Vecinos a escena es un espacio que trata de renovarse año a año. Lo hacemos a través del trabajo, no es fácil ya que son varios los años maen donde venimos trabajando y a veces no conseguimos obras que nos motiven. Pero acá estamos y la seguimos luchando. El grupo de trabajo es muy bueno, tiene muchas ganas y algunos ya tienen experiencias pero otros no".

Para finalizar, el director de Vecinos a Escena, aclaró que "siempre encontramos la forma de poder articular esos deseos y esas ganas para que el trabajo final sea bueno. La gente viene a vernos y se olvida que son vecinos o que no tienen experiencia teatral. Los juzga como un espectáculo común y corriente y para nosotros está muy bueno. Por otro lado es riesgoso pero venimos saliendo airosos de la situación".