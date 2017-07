Con luces LED, columnas de colores y un ministro, Petrecca inauguró Pastor Bauman

LA AVENIDA FUE REPAVIMENTADA

Metidos de lleno en la campaña electoral, el intendente de nuestra ciudad, Pablo Petrecca, y el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín De la Torre, inauguraron la obra de pavimentación de la avenida Pastor Bauman, donde también se colocaron luces LED y columnas lumínicas de distintos colores.



En este sentido, el jefe comunal afirmó: “Cuando hay una Gobernadora que ha decidido invertir por igual en cada municipio, llegan estas obras tan importantes. Esta es una avenida muy importante, que une la Ruta Nacional 188 con la avenida de Circunvalación, por lo que hacía falta que se asfalte, con hormigón de calidad. Fue nuestro compromiso, lo gestionamos, lo anunciamos y lo concretamos. Cuando anunciamos una obra la terminamos”.

Y expresó su satisfacción: “Este sector cambió con el asfalto, los reductores de velocidad y la iluminación LED. Estamos contentos de llevar soluciones a los barrios. Recuerdo haber recibido 500 mensajes de los vecinos de este lugar que en el verano no podían vivir de la gran cantidad de tierra que volaba por el paso de los autos y los camiones. Fue un sector muy olvidado, pero hoy los vecinos ven la presencia del Estado como nunca antes había ocurrido".

"Esta es la obra del cuadrante noroeste conocida como Hábitat y abarca Pastor Bauman, Camino del Resero, José Hernández e Intendente de la Sota. Hay mucha obra pública en este sector. Hay cordón cuneta, base estabilizada, nuevas plazas y muchas soluciones habitacionales. Hoy todo el cuadrante tiene agua y cloacas y era una de las promesas que habíamos hecho. También habrá un polideportivo para que los chicos puedan tener un lugar donde hacer deportes", destacó el funcionario macrista.

De la Torre: “Logró muchas cosas”

Por su parte, el ministro de Gobierno de la administración de María Eugenia Vidal resaltó: "Esta presencia nuestra es para ver la gestión de las obras que el Intendente Petrecca está llevando a cabo. Venimos a mostrar obras y nos llevamos más pedidos del Intendente para poder hacer más trabajos en Junín. Vemos la felicidad de la gente cuando se hacen las obras y nos dan ganas de traer más soluciones a los vecinos. El Intendente es un ‘Barón del Conurbano’ porque es un hacedor, que siente el cordón cuneta, la cloaca o el agua como una necesidad vital. Escuchaba a Pablo hablar sobre las obras y esto genera una pasión de darles soluciones a las caras de los vecinos de Junín. Ya lleva un año y medio y logró muchas cosas. Los vecinos de Junín se deben sentir orgullosos de haber votado a Pablo".

Juan Carlos Tolosa Rossini, primer candidato a concejal por Cambiemos, dijo: “Sentimos mucha alegría, porque estamos haciendo lo que hay que hacer. Son obras importantes que les cambian la calidad de vida a los vecinos de este sector. Siempre habían sido marginados y hoy ven a un estado presente, que trajo el asfalto, las luminarias y varias obras de infraestructura. También se trabaja desde lo social para que todos se sientan acompañados. Este es uno de los accesos más importantes de la ciudad y por suerte se pudo hacer el asfalto y colocar las luminarias. Muchos vecinos nos decían que no iban a llegar a las obras y nos agradecen por las mismas. Como dice el Intendente Petrecca, obra que se inicia, obra que termina”.

Por su parte, Osvaldo Giapor de la Federación de Sociedades de Fomento explicó que “es una realidad que me golpea los ojos y me hace muy feliz. Todos sabemos lo que era este lugar hace algunos años atrás y verlo así nos pone muy bien. Hoy vemos que el asfalto va a traer el progreso de inmediato. Los fomentistas cuando vemos una obra terminada en los barrios debemos aplaudir para que se vea lo mismo en otro sector de la ciudad. El asfalto lo veníamos pidiendo desde hace mucho y por suerte se pudo concretar para que este sector pueda crecer”.