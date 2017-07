La psicoanalista juninense Raquel Petraglia, especialista en niños y adolescentes, afirmó a Democracia que el sedentarismo “va acompañado de la desconexión. Si bien aparentan estar conectados, en realidad no existe conexión directa con sus amigos, ya que no es lo mismo estar en una red social hablando con alguien, que estar haciendo un deporte o saliendo a encontrarse con gente”.

“Evidentemente estos chicos están expresando dificultades en la comunicación y aislamiento, siempre y cuando las redes sociales sean mal utilizadas”, afirmó la profesional.

Y ahondó: “Yo no digo que las redes sociales en Internet sean malas, pero sí se hace un abuso y se prioriza una conexión a través de la web, esto trae consecuencias como el sedentarismo, aislamiento, falta de comunicación, no poder integrarse en el grupo de pares y cuestiones que trae acarreada esa problemática”.

“No tiene que ver con la red social, sino con el uso indebido y el abuso que se hace de ese tipo de comunicación”, remarcó.