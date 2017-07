El comercio local adelanta liquidaciones de invierno por baja en las ventas

LOCALES DE ROPA Y CALZADO

Las liquidaciones de invierno, en lo que hace a indumentaria y calzado se han adelantado considerablemente.

En la mayoría de los casos es por la baja de las ventas y la necesidad de hacerse de dinero en efectivo para hacer frente a los gastos fijos del negocio.

Las vidrieras anunciando liquidaciones que en algunos casos llegan al 50 por ciento se pueden ver desde hace unos días en el centro juninense, en general el motivo es tratar de remontar el nivel de las ventas.

FEBA

El resumen ejecutivo de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), indica que “el volumen de ventas minoristas en la provincia de Buenos Aires disminuyó 1,9% en junio de 2017, comparado con igual período de 2016. El primer semestre acumula una caída de 3,1%. Las cantidades vendidas se redujeron en el 49 % de comercios consultados”.

El rubro textil es el peor en cuanto a caída más pronunciada, siendo del 3,2 por ciento menos.

En Junín la baja de las ventas se dio de manera determinante, siendo uno de los más afectados los negocios de venta de indumentaria femenina y calzado.

Una comerciante de local ubicado en el radio céntrico, que prefirió no dar su nombre, explicó: “La realidad es que se vende muy poco, ni la mitad de las ventas del 2016, y ni comparación con años anteriores. Antes la liquidación de invierno era motivada por la competencia, pero ahora seguro que es por la crisis total que sufren las casas de venta de ropa. Las marcas nacionales evalúan semanalmente cómo evolucionan las ventas y en base a eso, ponen fecha a las liquidaciones y demás acciones para tratar de sostener o impulsar el nivel”.

Sergio Bracchi, de Bracchi Collezione, explicó que el tema de las liquidaciones y promociones dependía de la decisión de cada local. “En nuestro caso, por una cuestión de respeto, las liquidaciones de invierno la hacemos a partir del 1 de agosto. Sí hacemos promociones, en este caso, porque queremos promocionar una marca de indumentaria femenina hacemos liquidación del 40 por ciento, desde hace una semana. También hicimos promociones para el Día del Padre y la continuamos, pero liquidaciones todavía no”, aclaró.

Ante el planteo de si las liquidaciones y demás eran reales, el entrevistado dijo: “Siempre los descuentos, promociones y liquidaciones en nuestro negocio son reales, es decir por un lado está la etiqueta del precio que tiene la prenda y por otro lado el que tiene actualmente por la liquidación”.

“Pero vemos que en Buenos Aires, por ejemplo, las liquidaciones empezaron hace un mes y medio. En base a mi experiencia en el rubro puedo darme cuenta que los artículos que ofrecen son de temporadas anteriores”, señaló.

Respecto a la baja del consumo de indumentaria y la necesidad de dinero que pueden tener algunos negocios y entonces liquida, Bracchi explicó que muchas veces ocurría que en una familia la ropa es lo la gente compraba en última instancia. “Primero tiene en cuenta los gastos de supermercados, luego los gastos de la casa, la indumentaria queda para el final, y de cualquier forma compra lo que le gusta, esté o no en liquidación. Hay muchos factores que influyen, por ejemplo este año tuvimos un invierno no tan frío, y si la gente puede zafar de comprar ropa lo hace porque tiene otras necesidades también”, dijo.

En cuanto a las motivaciones de los comerciantes para adelantar las liquidaciones de invierno, el entrevistado opinó: “el comerciante necesita el dinero porque los gastos son muchos. Cuando tienen empleados, cuando pagan un alquiler, los gastos son grandes y por ahí necesita hacer liquidaciones. Pero por más que uno tenga necesidades, el capital es la ropa y no puede ponerla a cualquier precio para poder conseguir efectivo. Cada uno tiene su política pero un negocio se maneja con equilibrios”.

Consultada la dueña de una franquicia de una marca muy conocida a nivel nacional, como es Yagmour, dijo a este medio que generalmente en esta casa las liquidaciones comenzaban el 10 de julio, pero esta vez la adelantaron a fines de junio. “Es así porque en 15 días ya comienza a entrar la ropa de la temporada siguiente. Las fechas de las liquidaciones las establece la marca pero es cierto que hubo una baja en las ventas”, aclaró.

Por su parte, la dueña de una zapatería ubicada en pleno centro, brindó un panorama similar a los consultados anteriormente. Jorgelina Domínguez, de Mon Ami manifestó: “Hace varios años atrás las liquidaciones de invierno empezaban en agosto, luego fue a mediados de julio y en este 2017, como ha sido una temporada muy mala, se adelantó a principios de julio, para incentivar las ventas. En nuestro caso, Mon Ami empezó el 3 de julio la liquidación, con un descuento del 15 por ciento con tarjeta de crédito, en 3 pagos y en 6 los fines de semana; y el 30 por ciento cuando el pago es en efectivo”.

En cuanto a si habían bajado las ventas, Jorgelina respondió que sí, que la baja se notaba y mucho. Ella estimó que era entre el 15 y el 20 por ciento comparado con el mismo período del año anterior.

Lo cierto es que, en general, una importante cantidad de vidrieras de negocios de ropa y calzado principalmente, anuncian liquidaciones en la ciudad. Las promociones de la temporada de invierno llegaron de forma anticipada dada la situación del sector. De todas maneras, muchos locales no logran afluencia de gente. El `efecto aguinaldo´ de otros años parece que pasó de largo esta vez.

Baja en el primer semestre

Según la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), las ventas minoristas siguen cayendo: ni el aguinaldo trajo alivio al comercio local. En el primer semestre las ventas bajaron 3,1% interanual. Textil y alimentación se encuentran entre los rubros más afectados (ver cuadro aparte).

La entidad bonaerense detectó desempeños negativos en casi todos los rubros relevados y la mitad de los comerciantes aseguró vender menos que el año pasado.

Desde distintos locales indicaron que los costos generales que deben afrontar son muy superiores a las decaídas ventas.

Los comerciantes marcan que, entre los factores que impactan negativamente en la actividad, se encuentran el incremento en el valor de los alquileres, la presión impositiva y los costos laborales.

En casi todos los rubros

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas en la provincia de Buenos Aires sufrieron en junio una caída del 1,9 por ciento interanual y acumularon un retroceso del 3,1 por ciento durante el primer semestre del año, indicó la FEBA.

La institución detectó desempeños negativos en todos los rubros relevados, con la excepción del sector de la construcción, que creció un 1 por ciento a nivel provincial.

Los que presentaron mayores bajas fueron textil (-3,2 por ciento) y bazar y perfumería (-2,8%).

Las cantidades vendidas se redujeron en un 49 por ciento de los comercios consultados por FEBA.

El menor poder adquisitivo de la población sigue siendo la razón principal que mencionan los comerciantes como responsable de la caída en ventas (38 por ciento).

Además, creció la importancia de la venta callejera (17 por ciento).

Si bien hubo un incipiente aumento de ventas a fines de junio, cuando se produjo el cierre de las tarjetas de crédito y comenzaron a percibirse los aguinaldos, eso duró lo que un parpadeo, cuentan los vendedores.

Y la escalada del dólar en la primera semana de julio, encendió una luz de alerta entre los comerciantes porque creen que podría acelerar nuevamente la inflación y provocar aún más la caída del poder de compra.