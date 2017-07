Destacan la nueva oportunidad para inscribir motovehículos no registrados

AVANZA EL “BLANQUEO” DE MOTOS

Si bien ya comenzó el régimen de regularización o blanqueo de motovehículos que no se encuentren inscriptos en los Registros de la Propiedad del Automotor, la buena nueva no es muy conocida en la comunidad por lo cual se habrían hecho muy pocas consultas en los organismos pertinentes que llevan adelante las tramitaciones.

Esta medida, responde al cumplimiento del decreto nacional 171/2017 y está vigente desde el 15 de junio último hasta el 15 de octubre próximo, por lo cual el Registro de la Propiedad Automotor dispuso un régimen de regularización de motovehículos no inscriptos, mediante un trámite sencillo y económico.

Haciendo este trámite el poseedor de una moto no registrada podrá contar con la documentación necesaria para circular por la vía pública.

El trámite lo puede hacer cualquiera que posea un motovehículo fabricado o importado legalmente entre el 1º de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2016, sin límite de cilindrada.

"El poseedor de una moto no registrada podrá contar con la documentación necesaria para circular por la vía pública", indicaron desde la Dirección del Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.

Para efectuar la regularización, deberá presentarse en el Registro Seccional que corresponda al domicilio del poseedor del mismo. Esto se puede averiguar en la página web www.dnrpa.gov.ar y también allí el poseedor puede solicitar turno para ser atendido el día y hora que más le convenga. El trámite es personal.

En Junín

En Junín hay dos Registros del Automotor, el Registro N° 1, se encuentra ubicado en Guido Spano N° 17, siendo su titular la doctora Alejandra Liaño y el otro en Guido Spano 72, a cargo de Raúl Ignacio Campos, ambos en las categorías automotor y moto. El horario de atención es de 8 a 12.

Extraoficialmente pudo saberse que hubo muy pocos trámites y consultas al respecto en al menos uno de los Registros del Automotor locales, por lo cual la difusión parece muy apropiada para que se pueda regularizar la situación de las motos no registradas y sin patentes.

Por su parte, desde los locales y concesionarios de venta de motos, señalan que generalmente es norma que la venta de los motovehículos se haga también con la patente tramitada. Matías Videla, propietario de un comercio de venta de motos, explicó que en su caso, el vehículo sale del comercio ya patentado.

La doctora Nora Serafino, quien hasta el 2014 estuvo a cargo del tema tránsito en el Juzgado de Faltas N° 1 de Junín, recordó que en abril del 2010 se puso en vigencia un sistema muy parecido al actual para regularizar el registro de motos. Esta especie de moratoria fue por seis meses, para motos hasta 150 c.c. de cilindrada, fabricadas en el país o importadas.

Al ser consultada por Democracia, aclaró que ella continúa a cargo del Juzgado de Faltas N° 1, pero sin intervenir en Tránsito, el cual es competencia del Juzgado de Faltas N° 2, doctor Juan Carlos Petrelli, actualmente de vacaciones.

Sobre este tema opinó que “además de facilitarle a las personas que tienen una moto y que no tiene los papeles como corresponde, de permitirle regularizar como si fuera una moratoria, también es para la seguridad de todos, que las motos estén con patentes circulando por la calle”.

“En aquella oportunidad, en el 2010, me acuerdo que había casas de venta de motos que habían cerrado sus puertas, que ya no podían expedir la documentación necesaria que era el certificado de importación, el formulario 01, entonces se trata de poder regularizar la situación dominial, de poder patentar, faltando alguno de los requisitos”, explicó.

La doctora Serafino sostuvo que era una buena oportunidad de regularizar la situación y patentar con lo que tuviera, siempre y cuando acreditara la tenencia legítima. “En el 2010 recuerdo que había varias motos secuestradas porque no tenían cédula verde. En aquel momento el trámite para regularizar la situación era costoso, acompañaba los papeles que tuviera la persona más varias fotografías de la moto”, acotó.

Requisitos

Para peticionar la inscripción, se deberá presentar:

1) Solicitud Tipo ‘05’ Exclusiva para motovehículos por triplicado, debidamente confeccionada, la que deberá ser firmada y certificada en la sede del propio Registro Seccional. De contar el peticionante con una Solicitud Tipo ‘01’ o ‘01-D’ Exclusiva para motovehículos, podrán utilizarse para la inscripción, acompañándose como minuta una Solicitud Tipo ‘05’ Exclusiva para motovehículos, por triplicado.

2) Constancia de CUIT, CUIL o CDI.

3) Verificación física especial del motovehículo por planta habilitada.

4) Una fotografía color, de la que surja claramente las características físicas del motovehículo verificado, número de motor y de cuadro. Deberá visarla la planta interviniente.

5) Declaración jurada del peticionario ante el Encargado del Registro, mediante la cual asume la responsabilidad civil y penal del origen legítimo del vehículo cuya inscripción peticiona. No se percibirá arancel por la acreditación de la identidad del firmante en esa declaración.

Vale mencionar el link por el cual se puede acceder a sacar turno, para realizar el trámite correspondiente: https://www2.jus.gov.ar/dnrpa-site/Tramites/TipoVehiculo.