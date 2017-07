Exitoso cierre de la ronda final del Festival Tango 2017 en Junín

EN EL SALÓN DEL CLUB RIVADAVIA

Decenas de personas participaron anteayer de la milonga de gala realizada en el salón del club Rivadavia, en donde se llevó a cabo la ronda final de la Preliminar de Tango 2017.

El primer puesto de la competencia fue para la pareja marplatense conformada por Angélica Flores y Carlos Galván, quienes obtuvieron el pase a la semifinal del Mundial de Tango que se llevará a cabo en agosto, en el Luna Park.

La velada contó con la participación de decenas de parejas de Junín y la Región y las actuaciones de la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires.

Por su parte los jurados del certamen, fueron los reconocidos bailarines Iván Romero, Natacha Pobleraj, Silvana Núñez y Alejandro Andrián. Además estuvo presente María Nieves Rego, milonguera y coreógrafa de fama internacional, quien horas antes había brindado una charla en el marco del festival Tango en Junín.

“Fue una noche excelente, hermosa, a puro tango. Y me quedo con las palabras de María Nieves, que dijo que en Junín se respira y se vive tango”, afirmó el intendente Pablo Petrecca.

“Fueron varios días de mucha actividad, mucha milonga, mucho dos por cuatro, no solamente en esta fiesta que ha coronado al dúo ganador, sino durante toda la semana. Se han vivido momentos muy lindos en los pueblos, en las sociedades de fomento y en distintos puntos del Partido de Junín, donde hubo talleres, seminarios y espectáculos para todos los vecinos”, agregó.

El jefe comunal destacó la talla de los artistas que participaron de Tango en Junín y finalizó: “Estoy muy contento de que por tercera vez nuestra ciudad haya sido una de las 28 sedes del Mundial de Tango y muy satisfecho de ser parte de esto”.

Por su parte, el director de Turismo y Cultura del Gobierno de Junín, Luis Bortolato, expresó: “Junín es una ciudad artística y cultural con muy buenos exponentes en distintas disciplinas y no es ajena al tango. Realmente fueron muchísimas emociones y muchos artistas que vinieron de afuera y lo pudieron palpar”.

“Para nuestro gobierno este evento es muy importante, porque nos posiciona como un destino turístico cultural. Y el hecho de que desde las distintas áreas de la municipalidad se trabaje y se creen este tipo de propuestas, con tanta calidad, realmente nos llena de orgullo. Las respuestas han sido muy buenas y esto nos genera un compromiso para el año que viene”, agregó.

Los participantes

Tras consagrarse ganadora, Angélica Flores manifestó: “Mi gran deseo para este año era entrar a la semifinal del Mundial de Tango y en Junín lo logramos. Hace más de quince años que bailamos, pero no esperábamos ganar por el gran nivel de baile que hubo. Pero lo logramos y estamos felices”.

Su compañero, Carlos Galván, dijo: “Estamos sorprendidos y emocionados. Hace cuatro años que estamos intentando entrar y siempre vamos mejorando el puntaje. Hoy pudimos llegar a la semifinal, es una muy buena oportunidad”.

El segundo puesto fue para Adrián De Gregorio y Ángela Cides, de la localidad de San Martín, quienes expresaron: “Es la primera vez que venimos a Junín y nos pareció impresionante, muy cálidos todos. Estuvo muy bien organizado, nos sentimos súper agasajados. La verdad es que lo pasamos muy bien”.

El tercer lugar lo obtuvieron los ganadores de la edición 2015, Silvia Lucci y Eliseo Morelli, representantes de San Nicolás.

“Estamos muy contentos y entusiasmados de volver a este lugar, porque la gente es maravillosa. La gente de Junín es espectacular. En 2015, después de bailar acá, terminamos bailando en el Luna Park, así que fue muy bueno para nosotros”, dijo Lucci.

Su compañero, en tanto, indicó: “Más que el festival o el puesto, lo que nos atrae es la gente de Junín. Hay mucha propuesta tanguera de parte de esta ciudad”.

Finalmente, Mirna Perchante, que bailó junto a Ángel González en representación de Junín, manifestó: “Es un sueño haber llegado a esta instancia, es una cosa hermosa que nos ha pasado. Somos personas grandes y sinceramente no esperábamos esto. Por suerte se hace este evento tan importante en nuestra ciudad, es muy lindo”.