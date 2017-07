Massa en Junín: "Estamos listos para representar a la clase media laburante de nuestro país"

PASO

Sergio Massa, tuvo un almuerzo en nuestra ciudad en donde presentó sus listas locales y seccionales. En ese contexto sostuvo: "Sentimos que el desafío que tenemos es poner en marcha la economía argentina no desde el ajuste como plantea el Gobierno sino promoviendo el consumo".

Desde el salón de fiestas La Fontana y acompañado por Mario Meoni, quien encabeza la lista a legisladores provinciales, entre otros representantes locales, regionales y nacionales, Sergio Massa sostuvo: "Aprovechamos esta visita a Junín para compartir con muchas familias y amigos no sólo de Junin sino también de Chacabuco, de Alberti, Bragado, 9 de Julio y Chivilcoy, contándoles nuestra propuesta, mostrando nuestro equipo, y exponiendo cuál es la tarea económica que junto a Roberto Lavagna y a todo nuestro equipo vamos a encarar para resolver nuestros problemas de hoy porque nuestros jubilados no llegan a fin de mes y porque las tarifas están destruyendo al comercio y la Pyme".

Asimismo Massa indicó: "Estamos listos para ponerle límite a la corrupción, para poner en el pasado el pasado y para darle futuro a la Argentina. Este es el desafío que junto a Margarita Stolbizer y a todo nuestro equipo decidimos encarar, para que en la Argentina no haya que elegir entre un Gobierno que empobrece o uno de corruptos. Sino que se pueda elegir de cara al futuro un equipo, propuestas, y sobre todas las cosas, poner en marcha la economía argentina que hoy está planchada".

A su vez Massa hizo referencia al tarifazo que hoy enfrentan las familias argentinas: "Lo que más daño está haciendo hoy en la economía son las tarifas. Que un taller mecánico pague 87 mil pesos de luz muestra a las claras que el tarifazo lo único que hace es bajar persianas y generar desempleo. El Gobierno tiene que entender que bajar tarifas, alimentos y medicamentos, hoy ya no es sólo una propuesta sino una obligación porque la gente no llega a fin de mes".

"¿Cuántas persianas van a tener que bajar para que el Gobierno reaccione y se dé cuenta que la gente no lo puede seguir pagando? Los invito a que no nos quedemos de brazos cruzados, tenemos la responsabilidad por nuestros hijos y nuestros nietos Tenemos la responsabilidad de decir que no tenes que elegir entre dos opciones", continuó Massa.

Al tiempo que afirmó: "Hay tres caminos para elegir: el de Cristina con Kicillof y Moreno, el de Macri con Sturzenegger o el nuestro con Lavagna y Arroyo".

Massa enfatizó: "Estamos listos para representar a la clase media laburante de nuestro país que necesita que alguien de una vez por todas la defienda y la ponga en la agenda de la Argentina".

"Los invito a que no bajen los brazos, a que sostengan que la esperanza de que la Argentina puede ser mejor, a que no se resignen", finalizó el precandidato a senador por 1País.

Acompañaron a Sergio Massa, los precandidatos a diputados nacionales Daniel Arroyo y Gilberto Alegre, los precandidatos a senadores provinciales Mario Meoni y Marianela López, los diputados provinciales Valeria Arata y Fabio Britos, los precandidatos a concejales por la fuerza en Junín Patricio Fay, Natalia Donato y Maxi Berestein y el intendente de General Pintos Alexis Guerrera.