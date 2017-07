María Nieves Rego: “En Junín se vive una gran movida”

AL RITMO DEL 2X4

Decenas de vecinos participaron de la charla que ofreció la destacada bailarina. “Yo siempre aconsejo que no importa que no ganen, que eso les dé fuerza para ir superándose”, indicó.

La reconocida bailarina y coreógrafa María Nieves Rego estuvo en nuestra ciudad para participar de las actividades de Tango en Junín, que incluye la realización de la preliminar del Festival y Mundial de Tango 2017.

“Es un honor para mí estar en Junín, que es la ciudad a la que vino mi madre a los 18 años, cuando llegó de España y un hermano mayor la trajo para trabajar en una casa de familia. Entonces yo siempre tuve ganas de conocer el lugar que le abrió las puertas a mi madre cuando, con 18 pirulos, llegó a la Argentina”, dijo María Nieves, previo a la realización de la charla que ofreció en el salón de Cáritas.

Respecto de la Preliminar, en tanto, indicó: “De aquí salen para el mundial que se hace en agosto en Buenos Aires, así que para el bailarín o la bailarina es tremendamente importante”.

“Yo pasé por eso y nunca gané un campeonato, sin embargo, hice un carrerón. Entonces para los chicos el solo hecho de participar es maravilloso”, contó y, alentando a los bailarines, agregó: “Yo siempre les aconsejo que no importa que no ganen, que eso les dé fuerza para ir superándose año a año y, si no ganan nunca, sigan con la carrera del tango, que es maravillosa”.

La bailarina también hizo referencia al creciente interés de los jóvenes por el tango y opinó: “Hay un antes y un después de Tango Argentino, que pegó tanto mundialmente. Allí los jóvenes se avivaron y empezaron a interesarse y ahora hay cientos de parejitas que bailan maravillosamente bien. Yo, como veterana tanguera, chocha de la vida de ver esto”.

“Yo siempre pensé que no había parejas de tango y que cuando muriéramos (Juan Carlos) Copes y yo el tango danza iba a morir. Pero no, estoy contenta porque el tango danza va a vivir y acá en Junín se vive una gran movida”.