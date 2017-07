Se juntaron en una plaza para hacer juguetes y donarlos el Día del Niño

TALLER ORGANIZADO POR DON ITO

Pasadas las 15 de ayer, en el corazón de la Plaza Alem, decenas personas, grandes, jóvenes y chicos, se juntaron para una acción solidaria: armar juguetes para donarlos. En un noble gesto solidario, crearon peluches, rompecabezas y otros variados juegos infantiles para alegrar el Día del Niño en barrios y merenderos de Junín.

Este Taller de Juguetes es organizado por Don Ito, una ONG sin vinculación política que en septiembre cumplirá cuatro años. “Somos una organización social, no tenemos personalidad jurídica ni tampoco la perseguimos, sino que la idea es generar un movimiento cultural de jóvenes”, explicó en diálogo con Democracia, Pablo Rodríguez, voluntario de Don Ito.

Si bien el equipo se creó en Morse, “logramos a expandirnos mucho para tener voluntarios en distintos puntos de la ciudad y la región”, agregó Rodríguez.

“Magui es la creadora del taller de juguetes en Buenos Aires y está hoy en Junín ya que los dos nos conocemos de la organización ‘Techo’. De esa manera pudimos estar permanentemente en los barrios y conocer a cada referente barrial para poder ayudar”, explicó el voluntario.

“Nosotros no buscamos solamente que la gente nos done, sino que necesitamos que se comprometan a largo tiempo y no que traiga una bolsa de mercadería para luego irse”, remarcó.

Sofía Pesaresi, otra de las manos solidarias de Don Ito, explicó que “es un taller de juguetes donde trabajamos con rompecabezas, tatetí, rellenando y cosiendo peluches que serán donados el Día del Niño en los merenderos y en los barrios”.

Por su parte, Lucía Paget, una reciente incorporación al equipo, comentó: “Estoy hace tres meses y es muy lindo participar acá ayudando; me emociona mucho transitar los barrios y ver toda la realidad que no se ve. Hoy queremos trabajar y ayudar mucho a los más necesitados. Eso me motiva y me encanta”.

El objetivo final será donar los juguetes a chicos que los necesiten. “Todos estos juguetes van a ser recolectados para ser donados en los festejos del Día del Niño junto a los barrios y merenderos”, comentó Florencia Nicolini.

“Esto es muy lindo para los chicos y el año pasado tuve la suerte de participar en uno en el barrio Ricardo Rojas, un festejo muy concurrido donde fueron distintas organizaciones y estuvo bárbaro. Esperemos que este año sea igual”, cerró Florencia con una sonrisa.