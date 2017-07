Estiman que antes de fin de año podrían terminar de sanear el relleno sanitario

TRABAJOS EN CONJUNTO CON LA OPDS

Lo señaló la responsable del área de Medio Ambiente del municipio, Perla Casella. Los trabajos comenzaron en mayo y el plazo de finalización de obra es de seis meses. No obstante, aclaran que si se producen condiciones climáticas adversas se podría generar algún retraso. Detalles de todos los trabajos que se harán en el basural.

A principios de mayo, el gobierno de Junín presentó oficialmente la obra del saneamiento del basural para convertirlo en un verdadero relleno sanitario. Antes de que termine ese mes, los trabajos ya estaban comenzando.

En ese marco, desde el Gobierno de Junín esperan que antes de fin de año esté terminada la obra de saneamiento y la construcción de las celdas para el depósito final de los desechos. Es que el plazo de obra es de seis meses por lo que, de no mediar inconvenientes –principalmente en lo que refiere a lluvias– antes de que termine este 2017 podría culminar su ejecución.

“Esta es una obra que está sujeta a las condiciones climáticas, pero si todo marcha dentro de carriles normales, no debería excederse de eso”, señala a Democracia Perla Casella, responsable del área de Medio Ambiente del Gobierno de Junín.

La funcionaria municipal señala que ya se llevaron a cabo algunas tareas: “Lo primero que se hizo fueron unos cateos, es decir, excavaciones para investigar el terreno porque no teníamos historia del lugar y se debía conocer, por ejemplo, si había lugares con basura enterrada a mucha profundidad”.

Una vez finalizado esa etapa, el paso siguiente –que ya se empezó a hacer– es la compactación de la basura, para después extraerle los líquidos y los gases.

Detalles de la obra

El objetivo que se persigue con esta intervención es la mejora de las condiciones ambientales del basural, de manera de controlar la fuente de contaminación que hoy representa dicho espacio para el ambiente circundante y la población vecina, al tiempo que se apunta a minimizar los efectos nocivos por una inadecuada disposición final de residuos urbanos

Para ello, la programación de esta iniciativa comprende la reconformación y recompactación de los residuos dispuestos en el predio, de manera que ocupen la menor superficie posible.

Posteriormente, debe cubrirse la masa de residuos con dos capas de suelo: una primera capa de baja permeabilidad, que evitará el ingreso de agua pluvial a la masa de deshechos, y otra de suelo vegetal, para favorecer la parquización de su superficie.

Asimismo, se realizarán pozos de extracción de líquidos lixiviados y se instalarán tuberías para liberar gases. Se le llama líquido lixiviado al que se ha filtrado, procedente de los residuos dispuestos: debido a su carga bacteriológica y química deben ser tratados antes de verterlos en medios naturales ya que pueden contaminar las aguas superficiales, subterráneas o el suelo

Otras acciones que se llevarán a cabo en el predio tienen que ver con restringir y controlar los accesos, con un alambrado y portón de ingreso. Además, se colocará una barrera forestal con especies aromáticas y de rápido crecimiento que, al mismo tiempo, oficiará de barrera visual.

Además, deberán hacerse tres pozos de monitoreo de la primera napa de agua subterránea. Estas excavaciones conformarán la red de monitoreo de la evolución del estado base ambiental inicial, de manera que se pueda realizar el seguimiento de las condiciones de cierre.

Y hay más: son necesarias en este tipo de intervenciones la realización de las canalizaciones, cunetas y alcantarillas requeridas para lograr una correcta gestión de los excedentes pluviales, de manera de controlar condiciones de inundabilidad del predio y sus linderos. Estas obras serán definidas a partir de la ejecución de un proyecto hidráulico que será diseñado por el contratista y aprobado por OPDS.

Finalmente, los trabajos incluyen un análisis del estado ambiental al inicio, que incluye un relevamiento de flora y fauna. El establecimiento de la profundidad y sentido de escurrimiento de la primera napa, el muestreo y su caracterización físico-química, para conocer cuán contaminada está. Lo mismos sucederá con el suelo.

Con todas estas intervenciones se diseña el Plan de Gestión Ambiental, que fija las pautas de monitoreo y control ambiental durante el periodo de mantenimiento post clausura del basural.

Un relleno sanitario con historia

Desde el área de Medio Ambiente del gobierno de Junín señalan que “en primer lugar es importante destacar que el relleno sanitario se encontraba desde hace varios años sin gestión ni control por parte del municipio, llegándose a convertir en un basural a cielo abierto”.

De esta manera, resulta muy alto el riesgo ambiental y sanitario, junto con los peligros de incendios que se presentan en este tipo de sitios de disposición final de residuos a cielo abierto.

A partir de enero de 2016 el municipio comenzó un trabajo conjunto con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), con el objetivo de “encausar las acciones necesarias para mejorar la situación ambiental” del basural.

En la comuna destacan que, en ese marco, desde el año pasado se vienen llevando a cabo acciones sobre ese espacio: instalación de una casilla de control de ingresos y egresos de residuos, control de aparición de focos ígneos para su rápido control, control policial durante el día y la noche, mejoras de iluminación y de caminos internos, adecuación del sector para descargas diarias y frentes de descargas para situaciones de emergencias, incrementos de horarios de funcionamiento de la maquina topador.

El 6 de abril de 2016 se firmó un acuerdo marco de cooperación entre el OPDS y el municipio en el que las partes manifiestan “la necesidad de realizar tareas en conjunto que permitan alcanzar una gestión de los residuos sólidos urbanos ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable”.

Desde entonces, se realizó la mayoría de las tareas sugeridas por el OPDS, dando comienzo oficial con las obras del proyecto de saneamiento el 2 de mayo de este año, con la construcción de una nueva celda con las condiciones adecuadas para la protección ambiental. Según confirman desde el municipio, “una vez concluido el trabajo se contará con una operación de residuos segura para el medio ambiente y las probabilidades de incendios se verán disminuidas significativamente”.



Entre las primeras ciudades

Uno de los problemas ambientales que más afectan a la provincia de Buenos Aires son los basurales a cielo abierto, en los que muchos municipios disponen sus residuos sin ningún tipo de tratamiento. Hay entre 80 y 90 en el territorio bonaerense y la mayoría de ellos tiene entre 15 y 20 años de antigüedad. El de Junín tiene una antigüedad de 20 años y una extensión de 25 hectáreas.

El cierre y saneamiento de estos espacios es un proceso complejo desde lo técnico. La reducción de la contaminación del suelo y de la napa subterránea es lo que permite convertir al predio en el que antes hubo un basural en un espacio verde recuperado.

El año pasado, la administración del OPDS decidió que Junín, Balcarce y San Vicente serían las tres primeras localidades bonaerenses sobre las que el organismo intervendría para realizar un trabajo de saneamiento de sus basurales. Luego se sumó Azul, y más tarde Mercedes y General Las Heras.

De esta manera, nuestra ciudad es una de las que ya empezó a recibir parte de una fuerte inversión por parte de la Provincia, con el objetivo de evitar el efecto invernadero en su viejo basural a cielo abierto y desarrollar un proceso que tiene una fuerte connotación con el cuidado del medioambiente.

De hecho, en agosto del año pasado, cuando el entonces titular del OPDS, Ricardo Pagola, estuvo en nuestra ciudad, destacó el caso de Junín como “un ejemplo” porque “fue uno de los primeros municipios que se acercó para trabajar en conjunto” y advirtió que había visto en el intendente, Pablo Petrecca, “una firme decisión de encontrar una solución integral al manejo de los residuos”.