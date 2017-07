MUNICIPIO

En el encuentro, el jefe comunal los invitó a firmar un acta de compromiso para no ensuciar la ciudad y llevar a cabo una campaña responsable.

Petrecca, dijo: "El 14 de julio comenzó oficialmente la campaña para las elecciones legislativas, que se van a desarrollar en el mes de agosto, las primarias, y en octubre las generales. En Junín participarán 18 listas y lo que hicimos fue convocar a todas estas listas para que los primeros candidatos se comprometan a una campaña de respeto, como primera medida, y una campaña limpia".

Remarcó que "de 18 listas, 12 han estado presente y han firmado este acto de compromiso, comprometiéndose a no ensuciar la ciudad y llevar a cabo una campaña de respeto". También invitó "a los representantes de las 6 listas que no estuvieron presentes por cuestiones de agenda, a que se acerquen al municipio a firmar este compromiso".

El compromiso firmado por los candidatos consta de 7 puntos y son los siguientes: priorizar el cuidado del medio ambiente y de la higiene del espacio público en la planificación e implementación de actividades de campaña; controlar que todas las personas y contratistas que realicen actividades de campaña en su nombre representen el marco correspondiente a la preservación de la limpieza de la Ciudad de Junín; generar acciones de concientización y respeto del espacio público entre los afiliados, adherentes y militantes; utilizar cartelería movible o desmontable para promoción en la vía pública, evitando todo material publicitario que requiera de pegamento para su colocación; comprometerse a no realizar pintadas y graffitis en espacios públicos y/o privados; comprometerse con la limpieza del espacio público durante las campañas y una vez que aquellas finalicen, a través de acciones voluntarias y multipartidarias de retiro de publicidades en espacios públicos y por último, colaborar entre todos los participantes a fin de evitar hechos de vandalismo que afecten las publicidades pertenecientes a otros frentes o partidos políticos, fomentando siempre el respeto de la diversidad de ideas y opiniones y la exposición democrática de las opciones electorales vigentes.