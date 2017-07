Lucas Gunner se presenta en la Casa de la Cultura

CANTO Y GUITARRA

Este viernes 21 de julio a las 22, el cantante y compositor Lucas Gunner se presenta en vivo en la Casa de la Cultura, ubicada en Belgrano 32 de nuestra ciudad.

El juninense Lucas Gunner es cantante, guitarrista y compositor. Desde el año 2004 reside en La Plata, ciudad donde terminó de forjarse como músico y desde allí desarrolla su actividad artística.

Su última producción, “Destinos Imposibles” fue lanzado en septiembre de 2016 en formato físico y digital. Además de Lucas Gunner en voces y guitarras, participaron Leandro Calomino en batería, Mauro López Sein en bajo y Javier Medialdea en teclados y coros. El disco contiene 11 canciones compuestas por Gunner, que se desprenden de un concepto, y en donde se pueden escuchar diferentes influencias del rock de diferentes décadas.

“Destinos Imposibles” contó con la producción de Javier Medialdea (Entre Ríos, Sobrenadar, La Burla, entre otros). Fue masterizado en Masterdisk Studios, NYC, USA, por Scott Hull, quien ha trabajado con Sting, Bob Dylan, Lou Reed, entre otros músicos reconocidos mundialmente.

EL disco fue presentado oficialmente con toda su banda en el teatro El Bombín, en la ciudad de La Plata.

Trayectoria musical

Después de editar un disco como guitarrista de Bipolar en 2012, en mayo de 2013 Lucas Gunner presentó su primer proyecto solista, recopilando temas propios compuestos entre 2001 y 2013 y junto a sus covers favoritos decide ponerse al frente con voz y guitarra.

En 2013, editó "Renacer", su primera producción discográfica. En mayo de 2014, grabó un cover del tema "If It's in You", de Syd Barrett, para un disco homenaje del fundador de Pink Floyd. A mediados del mismo año, formó parte del proyecto internacional, The Acoustic Guitar Project. Lucas compuso la canción "Love, Love, Love", de la que también se editó un video promocional.

En julio del año pasado Lucas Gunner lanzó su primer videoclip promocional, correspondiente al tema “(Des)amor”, primer corte de difusión de “Destinos Imposibles”, su primer álbum solista con formato banda. Fue dirigido por los cineastas Gustavo Vergara y Emiliano Vergara.